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14.01.2021 17:32
Рубрика: Власть

Генпрокурор предложил внести изменения в закон о жилье для сирот

Текст: Иван Егоров
После проведенных по всей стране проверок соблюдения прав детей-сирот на получение жилья генеральный прокурор Игорь Краснов выступил с законодательной инициативой.​ ​

Проверки, как заявил сам Краснов, показали, что десяткам тысяч ребят, оставшихся без родителей, приходится слишком долго ждать положенного им по закону жилья. Это, по мнению генпрокурора, недопустимо. Как рассказали корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, генпрокурор, в частности, высказал предложение о принятии альтернативных мер поддержки для решения жилищной проблемы сирот, состоящих на учете более 5 лет. Предлагается внести изменения в закон и выдавать им жилищный сертификат, который позволит самостоятельно подбирать и приобретать жилье в собственность. Кроме того, Игорь Краснов предложил наделить один из федеральных органов исполнительной власти полномочиями контроля за обеспечением детей-сирот жильем. Также, по мнению главы надзорного ведомства, региональные власти должны принять дополнительные меры социальной поддержки сирот до того момента, пока они не получат свое жилье.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
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Квартиры сиротам в России обязаны выдавать после того, как им исполняется 18 лет. Именно об этом говорит закон, действующий уже четверть века, - с 1996 года. Однако региональные власти до сих пор, мягко говоря, не всегда спешат исполнять тот самый "детдомовский" закон, 159-ФЗ, или просто​ забывают о нем. Большинство ребят, выйдя из детдома, вынуждены через суд напоминать о своем праве на жилье, но даже после решения суда они могут годами ждать квартиру. При этом деньги на жилье сиротам выделяются не из личных карманов чиновников, а совместно из федерального и регионального бюджетов.

Однако очередь из и так уже обделенных родительским теплом бездомных молодых людей с каждым годом только растет. По данным Генпрокуратуры, в настоящий момент 182 тысячи сирот, имеющих право на собственное жилье, его так и не получили. При этом у многих из них уже есть свои семьи и дети. А вот квартиры, которая положена по закону, нет. Они ждут ее годами в очереди, которая не особо двигается.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Генеральной прокуратуре, зачастую в регионах не налажен полный учет нуждающихся в жилье детей-сирот. То есть когда региональные власти планируют бюджет на год, они должны заложить в него сумму, исходя из количества тех, кому будет положено выдать жилье, а также цены за квадратный метр в регионе. В то же время нередки случаи, когда чиновники "корректируют" списки очередников, исключая или вообще не внося в них сирот. Например, в Новосибирской области после вмешательства прокуроров 25 несовершеннолетних были включены в такой список.

После этого квартиры сиротам регионы либо покупают у застройщика, либо строят сами и выдают их. То есть так должно быть. Но фактически получается, что регионы либо плохо планируют, либо у них просто нет средств в региональном бюджете. Как отметили в прокуратуре, выделяемых на это бюджетных средств действительно недостаточно. Поэтому прокуроры принимают меры на понуждение органов власти к увеличению финансирования. И этого во многих регионах уже удалось добиться. Позитивные сдвиги отмечены в Крыму, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и других областях России. Всего в 2020 году прокуроры выявили свыше 12 тысяч нарушений законов о жилищных правах сирот. Для их устранения было внесено около 7 тысяч актов реагирования.​

Краснов рассказал о правозащитной деятельности Генпрокуратуры
Власть Право Жилищное право Правительство Генпрокуратура

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