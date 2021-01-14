Комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа может быть готова к концу 2022 года

Комбинированная вакцина, защищающая сразу от двух инфекций - гриппа и коронавируса, может появиться к концу следующего года, сообщил сегодня директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что технология создания подобных вакцин уже отработана, и сейчас ученые работают над ее адаптацией под различные штаммы вируса гриппа и COVID-19.

"Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть все отрабатываем, а потом подключим актуальные штаммы… Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года", - пишут со ссылкой на Гинцбурга РИА Новости.

О том, что в НИЦ имени Гамалеи началась работа над комплексным вакцинным препаратом, его руководитель рассказывал еще в сентябре прошлого года. Также комбинированную вакцину разрабатывают в НИИ гриппа имени Смородинцева - она также, как и гамалеевская, будет векторной - основанной на вирусе гриппа. И, как пояснял исполняющий обязанности директора института гриппа Дмитрий Лиознов, сможет использоваться для защиты от обеих инфекций. Идет работа над "би"-вакциной и в других научных организациях, в частности, в НМИЦ имени Алмазова в Санкт-Петербурге и биофаке МГУ.