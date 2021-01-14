Новости

Свидетельства о смерти оцифруют и объединят в регистр 19:12
Новый роман Алексея Иванова "Тени тевтонов" станет аудиосериалом 19:03
Названа дата заседания группы высокого уровня Союзного государства 19:00
В Москве переболевшие коронавирусом получат льготы 18:59
В Петербурге умерла создатель организации "Жители блокадного Ленинграда" 18:58
Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за подготовку терактов 18:48
Собянин: В Москве от COVID-19 привито около 140 тысяч человек 18:42
Памфилова отказалась от мессенджера WhatsApp 18:42
Уволился директор музея истории Петербурга в Петропавловской крепости 18:35
В Германии земельные власти могут ужесточить локдаун 18:35
Минсвязи Беларуси пообещало покрыть страну 5G за пять лет 18:30
Собянин рассказал, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 18:28
Минздрав: Вероятность заразиться COVID-19 после вакцинации минимальна 18:26
В Москве будут судить организаторов нелегальной миграции 18:25
Появился трейлер первого полнометражного шведского фильма Netflix 18:23
Компенсации получат 1284 обманутых дольщика 18:20
Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе 18:10
63-летний Юрий Стоянов записал альбом своих романсов 18:09
В Подмосковье от хозяина сбежал волк 18:06
ПВО Беларуси перевооружат на С-400 18:06
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу 18:00
Петербуржец случайно убил девушку во время БДСМ-сессии 17:35
Вышел трейлер российского хоррора "Приворот. Черное венчание" 17:29
Новак: Спрос на газ в мире еще долго будет расти 17:15
В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной Pfizer 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 18:22
Рубрика: Общество

Доктор Чехов в цифре

Академик Петр Глыбочко: Искусственный интеллект не заменит хорошего врача, но становится незаменимым помощником
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Пандемия изменила все. Более всего - отношение к службе здоровья. Не однажды слышу, читаю, что лет через двадцать, а может, и раньше пациент, прежде чем обратиться к врачу, поинтересуется, когда этот врач получил образование. Если в наше, пандемийное время, то постарается отыскать другого специалиста. (В скобках замечу: такое недоверие и к учителям, и к обучению.) Далеко заглядываем? Не скажите! Ведь "есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь". Какая нас ждет медицина? Какой врач? Цифра? Искусственный интеллект? Об этом беседуем с ректором Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова академиком Петром Глыбочко.
Сеченовский медуниверситет - современный университет наук о жизни. Фото: Александр Корольков/ РГ Сеченовский медуниверситет - современный университет наук о жизни. Фото: Александр Корольков/ РГ
Сеченовский медуниверситет - современный университет наук о жизни. Фото: Александр Корольков/ РГ

Петр Глыбочко: Если можно, начну с ответа на главный вопрос: искусственный интеллект никогда не заменит врача. Это новейшая технология, которая заявляет о себе во всем мире. И в медицине ИИ будет, точнее - уже становится помощником врача.

Фото: Пресс-служба АО "Медицина"
Академик Григорий Ройтберг: Кроме COVID-19 есть еще 10 тысяч болезней

Во всем мире. Цифровые технологии, искусственный интеллект даже во время ковидной пандемии у всех на слуху. А вот с внедрением в практику цифры, интеллекта в частности, особого энтузиазма не наблюдается. Может, ошибаюсь? И уж лично к вам - ректору, врачу, академику - мое восприятие явно не относится. У вас поразительная жадность к этим технологиям, к их использованию.

Петр Глыбочко: Жадность? Лично моя? Разве тот же ковидный период не стал некой доказательной базой, что эти технологии сверхвостребованы, сверхнужны. Еще вчера мне задавали вопрос: зачем в Сеченовском создается Институт электронного медицинского образования? Это вчера. А сегодня ковидный период показал и доказал: когда студенты ушли на дистанционное обучение, такой институт необходим. Мы за счет этого института полностью закрыли тему дистанционной подготовки и переподготовки студентов и врачей в инфекционистов.

Искусственный интеллект позволяет создавать большие базы данных, которые завтра дадут возможность и легче, и точнее поставить диагноз, назначить персональное лечение, лекарственные препараты. Еще вчера, когда ковид только начинался, мы не знали, что назначать, как назначать, какие процессы в организме человека развиваются, что необходимо лечить. Благодаря же большим базам данных создаются новые схемы лечения, новые подходы к лечению. Искусственный интеллект - это реальное движение вперед в системе здравоохранения к высокому качеству оказания медицинской помощи.

По-вашему, высокое качество помощи ныне невозможно без цифры и искусственного интеллекта?

Петр Глыбочко: Коварная постановка вопроса. Можно приводить примеры и доводы из прошлого врачевания. У чеховского доктора Астрова был фонендоскоп и более, пожалуй, ничего. И он лечил. Он спасал. Хотя жалобы на качество помощи были и тогда.

Жалобы будут всегда! Человека никакая цифра не переделает. И в груди у нас во веки веков будет биться сердце и т.д. и т.п. Одному из старейших и мудрейших профессоров Сеченовки Абраму Львовичу Сыркину достаточно приложить ухо к спине пациента, чтобы диагностировать состояние легких. Среди нынешних выпускников такие специалисты есть? Или они не нужны?

Петр Глыбочко: Боюсь категоричности.

Так и я боюсь. Только без прошлого нет будущего…

Петр Глыбочко: Мы сегодня в рамках развития технологий на производстве, в лечебных учреждениях вышли на тот уровень, когда искусственный интеллект или та же машина подсказывает постановку диагнозов. Еще вчера, к примеру, мы радовались, что в лечебное учреждение пришел компьютерный томограф. Это было чудо! Сегодня - норма жизни. Вчера робот Da Vinci, где используется искусственный интеллект, был нечто из ряда вон. Сегодня - норма жизни. Сегодня уже есть робот-травматолог, который меняет стратегию врача.

Раньше операцию выполняли 3-4 хирурга, теперь с помощью робота - один. Теперь входит в практику биодизайн. Это очень амбициозное направление будет поддерживаться государством. И реально к 2025 году мы создадим Центр цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения. Отработаем цифровые двойники по таким заболеваниям, как рак легких, колоректальный рак, рак почки, гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

А зачем?

Петр Глыбочко: Для правильности лечения. Машина на расстоянии будет определять, будет прогнозировать и начало заболевания, и правильность лечения, и лекарственную эффективность, и исход лечения. Врачу станет легче в разы. Присмотритесь! Уже сегодня мы видим, что не нужен врач с высшим образованием, который придет и будет вам мерить артериальное давление. Не нужен будет специалист, который приходит и снимает ЭКГ. Все это уже сегодня можно делать на расстоянии. Это облегчает труд врача? Конечно! Облегчает пациенту жизнь? Безусловно!

Биодизайн - очень амбициозное направление. Отработаем цифровые двойники по самым серьезным заболеваниям, включая рак и недуги сердца

Откуда родом ваша, Петр Витальевич, цифровая медграмотность?

Петр Глыбочко: Как нормальный врач, я учусь всю жизнь. А когда ты учишься всю жизнь, приходит осознание того, что нужно сегодня. Сегодня должны быть аспекты цифровой медицины, искусственного интеллекта. И в этом направлении надо двигаться, создавать. Это будет помогать лечению.

И искусственный интеллект сможет возглавлять вуз?

Петр Глыбочко: Ну, пока искусственный интеллект без врача не может. Без руководителя тоже не может. Но элементы искусственного интеллекта и цифровизации в руководстве вуза могут присутствовать. И уже присутствуют. У нас, к примеру, полностью электронный деканат. Каждый студент имеет свой личный кабинет и получает всю информацию о начале занятий, о том, какие и где будут занятия, практики и так далее. Раньше для того, чтобы открыть или закрыть сессию, надо было студенту прийти в деканат. Сегодня не надо. Есть многофункциональный центр, который работает по всем направлениям. Не нужно бежать в деканат, чтобы посмотреть расписание. Это все есть в личном кабинете. Удобно, доступно, экономит время. Дает возможность заниматься практикой, работать в библиотеке и так далее. В 2021 году появятся электронные зачетные книжки, а бумажные уйдут в историю.

Если бы ковидная пандемия случилась, скажем, 15 лет назад, нам было бы труднее, потому что не было искусственного интеллекта?

Петр Глыбочко: Однозначно труднее! Мы довольно быстро выстроили систему помощи пациентам в ковидных госпиталях. Практически в течение года благодаря искусственному интеллекту, цифровым технологиям, отработаны схемы лечения, подходы в лечении и так далее.

Да здравствуют новые технологии! Но и - главное, на мой взгляд, - да здравствует врач. Не потому ли, несмотря ни на что, лидирующее место среди желающих получить высшее образование - медицинское. Какие-то профессии явно уходят.

Петр Глыбочко: Профессия врача не уйдет. И чем дальше, тем она больше будет востребована. У него сегодня больше возможностей. Раньше, например, у него был рентгеновский аппарат, сегодня - компьютерный томограф. А в ковид наши студенты, ординаторы, аспиранты работают врачами, медсестрами, медбратьями. А те, которые не могут работать, проходят практику в лечебных учреждениях. Такой возможности в доковидный период не было.

Да здравствует ковид?

Петр Глыбочко: Нет! Не да здравствует ковид. Но он еще раз убедил в важности практикоориентированности студентов и того, что цифра поможет созданию настоящей персонифицированной медицины. Некоторая база для этого есть. Те же компьютерные томографы есть в ковидных госпиталях. Есть база для того, чтобы протестировать на то или иное заболевание. Плюс лабораторное оборудование для постановок диагнозов, для определения показателей крови.

Многие сегодняшние сбои в медпомощи родом из так называемой оптимизации службы здоровья, из-за того что фактически, особенно в сельской местности, исчезла первичная помощь. А без нее не может быть речи о достойном качестве помощи. И тут опять же чрезвычайно важны новейшие технологии. Они помогли многим врачам стать инфекционистами. Более того, если в регионе нет возможности проконсультировать тяжелого пациента, то реально поможет созданный на нашей базе Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для взрослых. Консультируем все регионы РФ и ближнее зарубежье, включая Казахстан, Узбекистан.

Фото: РИА Новости
В медицинской практике появились онлайн-обходы

Петр Витальевич! Вы несколько лет ректор. Сначала Саратовского мединститута, а последние десять лет возглавляете, на мой взгляд, лучший мединститут - Сеченовский. Объясните, почему дипломы наших врачей за рубежом, мягко говоря, не очень приветствуются? Почему, приехав в другую страну, наш врач должен проходить еще специализацию, подтверждать право на работу врачом?

Петр Глыбочко: Дипломы Сеченовского университета востребованы за рубежом. Что касается иностранных специалистов, то это и в России так же - они должны пройти нострификацию: типа экзамена, тестирования и так далее.Также и когда к нам, в Россию, приезжают врачи из-за рубежа, ближнего зарубежья, они должны пройти нострификацию на уровень своей подготовки. И они проходят. Это обычная мировая практика. Ничего страшного в этом нет.

Сказать, что наши врачи, выпускники наших вузов не востребованы или хуже, чем выпускники европейских или западных вузов? Я бы так не сказал. Наши специалисты, уехавшие за рубеж, хорошо трудоустроились, работают, востребованы. При одном непременном условии: если диплом настоящий, а не приобретенный в подземном переходе.

Личный вопрос: где учатся ваши дети?

Петр Глыбочко: Старшая дочь окончила Саратовский медуниверситет. Работает стоматологом. Средний сын учится в кадетском классе средней школы. Младший пока вообще не определился. Будет у них желание пойти в медицину? Мне как отцу это было бы приятно. Вот дочь хороший специалист. Она уже защитила докторскую диссертацию. Занимается не только практической деятельностью, но и наукой. Мне это лестно.

А вы ныне стопроцентный ректор? Врач-уролог Глыбочко безвозвратно в прошлом? У вас есть возможность заниматься практикой? И нужно ли это ректору?

Петр Глыбочко: У ректора такого университета, как Сеченовский, очень мало времени и возможностей заниматься консультативной работой. На начальном этапе своей ректорской работы я и консультировал, и оперировал. Сегодня увы… Ну представьте, в Сеченовском 3500 коек, которые оказывают помощь по всем направлениям - и специализированную, и высокотехнологичную. И ковидный госпиталь. Задача ректора - организовать работу. На урологическую практику у меня времени не хватает. Хотя люблю очень свою специальность. Чтобы консультировать, еще возможность есть, но оперировать - уже точно нет. Ректор должен полностью себя отдавать организационной работе.

Не боитесь превратиться в чиновника от медицины?

Петр Глыбочко: Не боюсь!

Вопрос ребром

По соседству или на улице кому-то неожиданно стало плохо. Ректор Глыбочко может помочь? Или будет ждать приезда "скорой"?

Петр Глыбочко: Мы создали научно-технологический парк биомедицины, где создаются новые лекарства, новые клеточные технологии. Фото: Александр Корольков/ РГ

Петр Глыбочко: Хотя и ректор сейчас, но всю жизнь отдал практической медицине. Начиная с медбрата, заканчивая заведующим отделением, доцентом, профессором. Неотложной медицинской помощью владею и помощь пациенту окажу. Но сегодня руководитель должен для себя выбрать: или он организатор здравоохранения, или он практикующий врач.

Не кажется ли вам, что многие огрехи в нашем здравоохранении происходят потому, что на руководящие должности приходят иногда те, кто в своей чисто медицинской профессии мало что значат. И продвигаются по чиновничьей линии: умеют "кругло" говорить, составлять документы, писать отчеты. А практические медики страдают от того, что как-то не так поставили ту или иную запятую. За это привлекают порой не просто к ответственности - к суду. Кто должен быть руководителем лечебного заведения - менеджер или врач?

Петр Глыбочко: Должен быть врач, который прошел все ступени становления, который знает, как работают лечебные учреждения, как работают отделения, как организована служба на местах и так далее. И качество медицинской помощи в этом учреждении будет на достойном уровне.

С чего начинается ваш день? Во сколько вы встаете, кстати?

Петр Глыбочко: Встаю в шесть утра. Делаю зарядку, завтракаю. Иду на работу. Домой возвращаюсь где-то к десяти вечера.

Это полезный образ жизни? В таком режиме можно жить?

Петр Глыбочко: Ну да, можно. Я же так живу. У каждого человека свой образ жизни. Если человек много себя отдает работе, это неплохо. Но в то же время про семью не надо забывать. Я семье уделяю времени больше в выходные дни, в субботу и воскресенье…

Можете вспомнить, когда, например, были в театре, что смотрели?

Петр Глыбочко: В театры хожу с удовольствием: в Большой, в Театр Наций, да и в другие. В последний раз смотрел балет "Дон Кихот", который в Большом давали специально в благодарность медикам. Ковид меняет жизнь. В том числе театральную - и для зрителей, и для артистов. Раньше можно было ходить на спектакль без мер предосторожности, а теперь...

Опять ковид. Как восстанавливаться после него? После других болезней? Вопросы реабилитации есть в университетской программе? Та же ковидная эпопея показала, что с ней провал.

Петр Глыбочко: Пациенты очень нуждаются в такой помощи. На базе нашего клинического центра мы создали Центр медицинской реабилитации. Там кафедра спортивной медицины и медицинской реабилитации. Это направление необходимо развивать. Оно уже есть в фонде обязательного медицинского страхования. Заложено финансирование пациентов для реабилитации.

Вооружившись цифровыми технологиями, в чудеса, конечно, не верите. Но… предположим, вы заканчиваете школу. Куда идете учиться?

Петр Глыбочко: Заканчиваю школу и иду поступать в медицинский вуз. Я не разочаровался в профессии. Считаю, выбрал ее правильно. В своей специальности врача реализовался и реализуюсь до сих пор. Сейчас чуть проще осознанно сделать выбор. Есть проекты, которые позволяют шагнуть в профессию, понять, что это то дело, которым хочешь заниматься. Для того чтобы дать такую возможность школьникам, мы четыре года назад открыли "Медицинский Сеченовский предуниверсарий". И через него прошли больше тысячи учеников медицинских классов Москвы. А в прошлом году открыли его филиал в Брянске. И все, кто сделал такой осознанный выбор, поняли, что это не просто работа, а призвание.

Фото: AP
Атаджан Эргешов: Туберкулез и COVID-19 распространяются схожими путями

Ректор, который живет в жесточайшем ритме, может задуматься, о чем-то помечтать?

Петр Глыбочко: Разные есть мечты. Например, у меня была мечта, и я считаю, что я ее уже достаточно реализовал, - сделать Сеченовский университет международного уровня. И за 10 лет мы таковым стали. Вторая - развитие науки. Мы создали Научно-технологический парк биомедицины, где создаются новые лекарственные препараты, новые биопродукты, новые клеточные технологии. И это все внедряется. Сеченовский стал университетом наук о жизни.

В советское время в университете на первом плане стояло образование. Сегодня - наука! Через науку студенты получают хорошее образование, и через науку мы внедряем новые, современные технологии в клиническую практику. Вот это важно. В эту концепцию входит создание цифровых двойников, цифрового биодизайна, института персонализированной медицины и так далее. Амбициозная задача? Пусть так. И для того, чтобы ее реализовать, нужно время, силы. И чтобы ректор вставал в шесть утра и приходил с работы в десять - двенадцать вечера. Вот и все.

Общество Здоровье Интервью Ирины Краснопольской

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы