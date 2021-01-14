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14.01.2021 20:35
Рубрика: В мире

Капитолий - казармы демократии

Если в Киеве американские политики раздавали печеньки протестующим, то в Вашингтоне они предпочитают кормить своих солдат
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Палата представителей конгресса США с подачи контролирующей ее демократической партии приняла резолюцию об импичменте действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу. Его вина в "подстрекательстве к мятежу", выразившемуся в попытке захвата Капитолия протрамповскими активистами 6 января, была с поразительной скоростью зафиксирована голосами 232 конгрессменов (против резолюции проголосовали 197 законодателей). Таким образом, создан исторический прецедент - Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов, дважды оказавшимся под угрозой отрешения от власти. Впрочем, вне зависимости от дальнейшего хода процедуры импичмента и предстоящего разбирательства в сенате по этому вопросу, Белый дом он покинет в любом случае уже через пять дней - на 20 января назначена инаугурация избранного президента США демократа Джозефа Байдена.
Десятки военнослужащих национальной гвардии заняли позиции внутри центра посетителей Капитолия. Фото: AP Photo Десятки военнослужащих национальной гвардии заняли позиции внутри центра посетителей Капитолия. Фото: AP Photo
Десятки военнослужащих национальной гвардии заняли позиции внутри центра посетителей Капитолия. Фото: AP Photo

Голосование по новому импичменту Трампу (предыдущая попытка отстранить его от власти была предпринята демократами в декабре 2019 года под предлогом злоупотребления полномочиями) проходило в сюрреалистической обстановке. Больше 15 тысяч наводнивших Вашингтон солдат национальной гвардии в условиях ранее введенного в американской столице комендантского часа наглядно свидетельствовали о беспрецедентности политического кризиса в стране. Получившие из заехавших прямо на Капитолийский холм армейских грузовиков автоматическое оружие, бойцы нацгвардии, установив инженерные заграждения и КПП по периметру конгресса, заняли позиции на подступах к нему и разместились в самом комплексе зданий.

Фото: AP Photo
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"Это было скорее похоже на "зеленую зону" в Багдаде, а не на центр столицы Америки. Я никогда в своей жизни не видел ничего похожего и даже не мог себе этого представить", - поделился с "РГ" своими впечатлениями от увиденного в Вашингтоне один из местных журналистов. Столь радикальные меры безопасности, предпринятые в канун голосования конгрессменов по импичменту Трампу, были приняты неспроста. Накануне ФБР предупредило о реальной перспективе вооруженного восстания во всех штатах страны в случае отрешения 45-го президента США от власти.

Члены национальной гвардии получают оружие перед началом голосования в палате представителей конгресса по импичменту Трампа. Фото: REUTERS

Тем не менее в том, что Трамп доработает остающиеся считаные дни своего срока до конца, комментаторы в США не сомневаются. Во-первых, сам слагать с себя полномочия президент не собирается. А во-вторых, необходимое для завершения процедуры импичмента голосование в сенате, где решение коллег из палаты представителей должно поддержать квалифицированное большинство законодателей, не может быть проведено до 20 января даже по чисто процедурным причинам. Об этом заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел. При этом оговорившись, что сам лично "не знает, как будет голосовать". В свою очередь, это прямо указывает на усиливающееся брожение в "Великой старой партии": одни функционеры которой заявляют об ошибках демократов и "обесценивании института импичмента", а другие, напротив, его поддерживают.

Впрочем, даже если сенат поддержит импичмент завершившему свой срок Трампу, юридически это не сможет помешать тому снова выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, утверждает телеканал CNN. И, по мнению консервативного обозревателя телеканала Fox News Такера Карлсона, это лишь усилит популярность Трампа среди рядовых республиканцев. Впрочем, представить себе, что кто-нибудь из руководства или доноров "Великой старой партии" осмелится впредь поддержать Трампа на праймериз после истории с двумя импичментами, штурмом конгресса и катастрофическим расколом американского общества, практически невозможно. На это, по оценкам комментаторов, и строится расчет демократов, стремящихся вопреки логике срочной гражданской деэскалации в стране политически дожать и уничтожить "трампизм", а также лишить этого "несистемного кандидата" (и его возможных последователей) любого шанса вернуться в большую политику.

Это было скорее похоже на "зеленую зону" в Багдаде, а не на центр столицы Америки

Более того, с целью пожизненного поражения Дональда Трампа в электоральных правах сенат США может принять отдельную резолюцию, сообщил Чак Шумер, который после инаугурации станет лидером демократического большинства в верхней палате. В том, что старый (в прямом и переносном смысле) политистеблишмент, вернувший в свои руки всю полноту власти в Вашингтоне - Белый дом и обе палаты конгресса, действительно может это сделать, наплевав на мнение половины американских избирателей, сомневаться не приходится.

Кстати

За всю историю США процедура импичмента главы государства инициировалась четыре раза. Она коснулась Эндрю Джонсона (в 1868 году), Ричарда Никсона (в 1974 году), Билла Клинтона (в 1998 году) и дважды самого Трампа (в 2019 и 2020 годах). Джонсон, Клинтон и Трамп (в первый раз) были оправданы сенатом США. Никсон подал в отставку не дожидаясь начала слушаний в верхней палате конгресса.

Конгрессмен Вики Харцлер (республиканец из штата Монтана) и конгрессмен Майкл Уолтц (республиканец из штата Флорида) раздают пиццу солдатам. Фото: AP Photo
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