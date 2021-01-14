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14.01.2021 21:23
Рубрика: Экономика

Трубы первенства

Города смогут выиграть модернизацию коммунальной инфраструктуры на конкурсе
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Второй этап программы модернизации ЖКХ - конкурс проектов обновления коммунальной инфраструктуры - может быть запущен в этом году. Об этом рассказал "Российской газете" вице-премьер Марат Хуснуллин.

Минстрой ранее разработал программу "60 плюс", которой предусматривается поддержка муниципальных образований, где коммунальные сети имеют износ более 60%. По данным Росстата, в России подлежит замене более 44% водопроводных сетей, 30% сетей горячего водоснабжения, 45% - в водоотведении.

Фото: iStock
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Чтобы доказать эффективность вложения средств в ЖКХ, минстрой осенью запустил пилотные проекты по обновлению коммунального хозяйства. Среди городов, где запущены проекты - Козьмодемьянск Республики Марий Эл, Орск Оренбургской области, Переславль-Залесский Ярославской области и Белово Кемеровской области. Эксперимент должен доказать, что модернизация окупается - в частности, за счет сокращения потерь воды и тепла, устранения уплаты штрафов. Итоги реализации пилотных проектов будут одним из основных факторов для принятия решения об утверждении программы "60+", которая находится на рассмотрении правительства, сообщила пресс-служба минстроя. Один из пилотных проектов уже продемонстрировал успешные результаты, добавили в ведомстве: в 2020 году уже была проведена полная реконструкция здания и оборудования котельной в Орске, которая снизила затраты на ремонт, уменьшила потребление электроэнергии и газа, расходы на оплату труда, потери тепла.

Принятие правительством программы "60+" планируется по факту реализации пилотных проектов, рассказал "РГ" Хуснуллин. При этом в 2021 году может быть запущен второй этап программы - конкурс проектов обновления коммунальной инфраструктуры, в котором смогут участвовать города с населением до 100 тысяч человек. Постановление об этом уже внесено в правительство.

На конкурс, как предполагается, будут представляться проекты по реконструкции коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, чей износ превышает 60%. Срок их осуществления должен не превышать двух лет. До 98% стоимости проекта может быть субсидировано из федеральных денег, 2% должен предоставить регион. Также предусматривается субсидирование кредитов, полученных на модернизацию ЖКХ, до уровня ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. После модернизации износ объекта должен снижаться как минимум на 10%. Предполагается, что в конкурсе, который сделают ежегодным, будут выбирать по 40 победителей. Они получат по 50-200 млн рублей в зависимости от величины населенного пункта.

Выбор малых городов в качестве участников конкурса логичен - туда не придут частные инвесторы, зато за счет небольших бюджетных средств можно получить максимальный результат, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Часть муниципалитетов не сможет в нем участвовать, поскольку конкурс проектов не предусматривает финансирования разработки проектно-сметной документации. Если они не получат субсидии, то останутся ни с чем. "Возможно, было бы правильно использовать и другой подход - адресной поддержки исходя из критичности ситуации с износом, например, для моногородов. Средства, выделяемые в рамках конкурса, было бы логично сочетать с иными источниками - льготных займов от ВЭБ.РФ или лизинговых программ", - отмечает он. В целом конкурс не решает проблемы недофинансированности сферы ЖКХ (оценивается в 4 трлн рублей), но делает важный шаг для модернизации коммунального комплекса городов.

Цитата

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

"Принятие правительством программы "60+" планируется по факту реализации пилотных проектов. При этом в 2021 году может быть запущен второй этап программы, а именно конкурс проектов обновления коммунальной инфраструктуры. В нем смогут участвовать города с населением до 100 тысяч человек. Соответствующее постановление уже внесено в правительство".

Экономика ЖКХ

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