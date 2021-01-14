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14.01.2021 15:00
Рубрика: Власть

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное

Текст: Иван Петров
Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

- Следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и еще 18 их соучастников были завершены в прошлом году, и на данный момент обвиняемые продолжают процедуру ознакомления с материалами уголовного дела.

- Помимо хищений в банковской сфере, в организации которых обвиняются братья Ананьевы, сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение госимущества - трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и ему будет заочно предъявлено обвинение.

- Несмотря на значительную либерализацию налогового законодательства, с 2011 года удельный вес возбужденных уголовных дел данной категории вырос в 3 раза.

- В прошлом году с учетом полной выплаты задолженности по заработной плате прекращено более 450 дел данной категории.

- Гендиректор ООО "Сфера" Виталий Попов совместно с депутатом Госдумы 6-го созыва Олегом Михеевым и иными лицами обвинены в мошенничестве и завладении 11 объектами "Волгоградского моторостроительного завода" и 3 объектами недвижимого имущества ООО "Волга Риэлти" общей стоимостью более 60 млн рублей.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
Бастрыкин рассказал о самых громких расследованиях за 10 лет работы СК

- Перед судом предстал директор Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Владимир Потапкин, обвиняемый в получении взятки в размере 78,9 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий в пользу юридического лица.

- Всего по уголовным делам Следственного комитета в международный розыск объявлено около 2100 обвиняемых, в том числе порядка 340 фигурантов были объявлены в розыск за последние два года.

- Из Испании экстрадирован бывший замглавы регионального отделения спортивного общества "Динамо" Владимир Михалевский, обвиняемый в растрате.

- Получена информация об установлении на территориях Австрии, Азербайджана, Болгарии, Испании, Китая, Казахстана и других государств местонахождения порядка 35 лиц, скрывающихся от уголовного преследования, в отношении которых продолжается межведомственная работа, направленная на привлечение их к ответственности.

- За 10 лет работы Следственного комитета РФ в суды направлено свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции.

- Государству и потерпевшим от преступлений гражданам за 10 лет возмещено почти 34 миллиарда рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 76,8 миллиарда рублей.

- С учетом современных возможностей криминалистики в прошлом году совместно с органами дознания удалось раскрыть свыше 5 тысяч (5072) преступлений по уголовным делам, приостановленным в прошлые годы (в 2019 г. - 4543).

- Наши эксперты не имели статуса государственных судебных экспертов. Для решения этого вопроса потребовались изменения в законодательстве, которые вступили в силу в прошлом году и позволили образовать в ведомстве судебно-экспертный центр.

- Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, принято решение о возбуждении общего уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

- Недавно Совет Федерации высказался о планах разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы". И мы полагаем, что в отдельных случаях, если такая информация принесла определенные тяжкие последствия, целесообразно проработать вопрос о введении уголовной ответственности за ее распространение.

- Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, еще больше расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Этот законопроект предполагает такую регистрацию для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

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