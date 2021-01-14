Италия продлила режим ЧС в связи с COVID-19 до конца апреля

В Италии объявили о продлении режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 30 апреля. Решение принято Советом министров страны.

О необходимости данной меры ранее говорил глава минздрава Италии Роберто Сперанца. Выступая в парламенте, он заявил об ухудшении эпидемической ситуации в последнее время. По его словам, в стране увеличивается число пациентов в отделениях интенсивной терапии, возникают новые очаги эпидемии, пишет РИА Новости. Режим ЧС в Италии ввели после обнаружения первых случаев заражения коронавирусом 31 января 2020 года, после его неоднократно продлевали.

По состоянию на 13 января общее число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 2,3 миллиона, более 1,67 миллиона больных выздоровели, число жертв COVID-19 превысило 80 тысяч. Всего новым типом коронавируса в стране болеют свыше двух миллионов человек (2 319 036). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в мире.