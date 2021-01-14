Юрий Стоянов выпускает свой первый музыкальный альбом

"Сколько себя помню я играю на гитаре. Самоучка, как и многие мои одноклассники. После уроков и на переменах каждый брал учебную гитару: жесткий переплет картонный от учебника с нарисованным грифом и кружочками, и показывал аккорды. Так и сидели в кругу, аккомпанируя на беззвучной гитаре, и пропевая мелодии голосом.
Первая песня, которую я выучил была сложная, но очень популярная - песня знаменитых Битлов Girl. Правда тогда я ещё не знал знаменитой фразы Олега Янковского, что "сверхзадача любого актёра - понравиться женщине". -говорит Юрий Стоянов.
В коллекции Стоянова уже более 20 гитар . В прошедшем году артист освоил интернет-пространство - завел и Instagram, и YouTube-канал.
"К моему удивлению, веселых песен практически нет. Получился альбом невеселых песен от веселого артиста. Настроение альбома уже лучше меня описал когда-то Пушкин: "Мне грустно и легко; печаль моя светла".
Моя музыка для душевных вечеров, для людей кому в песнях еще важны слова, и поэтому я с особой любовью их писал. Я хочу, чтобы каждый человек, когда ему одиноко, мог включить мои песни, услышать, как я в шуршащих тапочках несу гитару, сажусь на стул, и начинаю играть для вас на ваших кухнях и в ваших гостиных, где-то, где бы вам хотелось оказаться со мной рядом.
Гитарные рифы альбома посвящаются жене Елене и верному другу по сцене Илье Олейникову: "без них я бы был не я", - говорит о своем альбоме Юрий Стоянов.