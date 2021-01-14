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14.01.2021 13:56
Рубрика: Культура

Юрий Стоянов выпускает свой первый музыкальный альбом

Текст: Сусанна Альперина
Артист Юрий Стоянов - неугомонный. В конце 2020 года вышел сериал, где он сыграл главную роль "Гости из прошлого", который до сих пор не устают обсуждать зрители. В 2021-м ожидается выход еще двух сериальных проектов с Юрием Стояновым. Это - "Марлен" - на канале НТВ - о следователе, который ведет дела звезд шоу-бизнеса и "Вампиры средней полосы" - на Start - о высокодуховных "нечистях" земли русской. Но оказывается при таком интенсивном темпе работы (еще и "100янов шоу" на канале "Россия 1") Стоянов еще и поет. Он выпускает свой первый музыкальный альбом "Где-то" - 25 января, и послушать его будет можно на музыкальных ресурсах в интернете. В альбоме 11 авторских песен, которые написаны в жанре романса. Среди них композиции, которые артист создал и в юности, и более 10 лет назад, а также песни, записанные в период пандемии 2020 года. Слова и музыку ко всем песням Юрий Николаевич написал сам. Исключение - песня "Актерский цех", где слова написаны Народный артистом России Владимиром Рецептером.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Сколько себя помню я играю на гитаре. Самоучка, как и многие мои одноклассники. После уроков и на переменах каждый брал учебную гитару: жесткий переплет картонный от учебника с нарисованным грифом и кружочками, и показывал аккорды. Так и сидели в кругу, аккомпанируя на беззвучной гитаре, и пропевая мелодии голосом.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Первая песня, которую я выучил была сложная, но очень популярная - песня знаменитых Битлов Girl. Правда тогда я ещё не знал знаменитой фразы Олега Янковского, что "сверхзадача любого актёра - понравиться женщине". -говорит Юрий Стоянов.

В коллекции Стоянова уже более 20 гитар . В прошедшем году артист освоил интернет-пространство - завел и Instagram, и YouTube-канал.

"К моему удивлению, веселых песен практически нет. Получился альбом невеселых песен от веселого артиста. Настроение альбома уже лучше меня описал когда-то Пушкин: "Мне грустно и легко; печаль моя светла".

Моя музыка для душевных вечеров, для людей кому в песнях еще важны слова, и поэтому я с особой любовью их писал. Я хочу, чтобы каждый человек, когда ему одиноко, мог включить мои песни, услышать, как я в шуршащих тапочках несу гитару, сажусь на стул, и начинаю играть для вас на ваших кухнях и в ваших гостиных, где-то, где бы вам хотелось оказаться со мной рядом.

Гитарные рифы альбома посвящаются жене Елене и верному другу по сцене Илье Олейникову: "без них я бы был не я", - говорит о своем альбоме Юрий Стоянов.

Культура Музыка Поп-музыка Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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