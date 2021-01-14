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14.01.2021 20:11
Рубрика: Общество

Нервные сигналы

Кто при COVID-19 в группе риска
Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
При коронавирусной инфекции люди, страдающие неврологическими и сосудистыми болезнями, попадают в группу риска. Почему это происходит и как уберечься от осложнений, "РГ" рассказала невролог высшей категории Неонила Фомина-Чертоусова:

- Неврологические осложнения при коронавирусе могут быть отсроченные. Могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой: ухудшение сна, поражения мышц и даже инсульты. Причем это может случиться или через одну - три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания. Поэтому больным при остром инсульте обязательно проведение спиральной компьютерной томографии. При энцелофапатии - хронической сосудистой недостаточности головного мозга - и коронавирусной инфекции у человека возможно развитие деменции.

Фото: iStock
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Постковидные хронические сосудистые нарушения могут сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания или, наоборот, сонливостью и апатией. Причина в том, что мозг не получает в нужном объеме кислород из-за легочной недостаточности. Все эти проблемы касаются не только пожилых пациентов. При ковиде болезни Альцгеймера, Паркинсона, которыми, как правило, страдают люди в возрасте, действительно обостряются. Но так как при вирусе часто страдает периферическая нервная система, то в группе риска оказываются и совсем молодые. Немало хронических неврологических больных получают терапию, подавляющую иммунную систему. Они при пандемии тоже в группе риска. Кстати, существует версия, что коронавирус попадает в полость черепа через пазухи носа. Но при этом никому не удалось определить его в спинномозговой жидкости. Это пока загадка для ученых.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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