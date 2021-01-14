Каждый десятый сотрудник в России будет работать удаленно

Удаленный формат работы станет основной формой занятости для 5,6-6 млн человек уже через два-три года, рассказал глава Минтруда Антон Котяков, выступая на "Гайдаровском форуме".

"Сейчас в России удаленно трудятся порядка 2,7-2,8 млн человек, что составляет около 5% от всех занятых в стране, - сообщил министр. - Наибольшее значение - 6 млн человек, или 11% всех работников - было в мае-июне 2020 года, когда в разгар пандемии и в условиях ограничений из-за опасности распространения коронавируса работников массово отправили работать из дома. Сейчас цифры снизились, но, думаю, в перспективе двух-трех лет мы снова вернемся к показателю дистанционной занятости на уровне 10% работающих".

В отличие от аврального перехода на удаленку в прошлом году, в этот раз все будет сделано планомерно, с учетом интересов и работников, и работодателей, полагает Антон Котяков. Этому будут способствовать и уже внесенные изменения в Трудовой кодекс, регулирующие такие формы занятости и поправки в законы, которые примут по итогам эксперимента с кадровым электронным документооборотом - он еще продолжается. "Кроме того, преодолен фактор технологических и организационных ограничений - компании научились работать в таком режиме, приобрели и наладили все необходимое для этого оборудование, - добавил Антон Котяков. - Поправки в Трудовой кодекс придают большое значение коллективному договору между работниками и работодателем. Нам сейчас предстоит помочь всем разобраться с этими новациями, чтобы при переходе на дистанционную занятость не пострадали интересы ни одной из сторон трудовых взаимоотношений".

Компании в целом готовы сохранять удаленный режим и даже готовы его максимально расширять, рассказал гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев. По его оценке, для самих компаний выгоднее полностью отказаться от офисов и работать со всеми только дистанционно. Однако такой сценарий не всегда возможен: коллегам все-таки надо время от времени встречаться. Поэтому при развитии удаленных рабочих мест будет сохраняться потребность в офисных общественных пространствах.

"Этот год показал, что удаленная работа приводит к выгоранию примерно трети сотрудников, - поделился Борис Добродеев. - Им надо помогать. Но большинство вполне может эффективно работать и из дома".

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.