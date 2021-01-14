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14.01.2021 22:20
Рубрика: Спорт

Дюны почти закончились

"КАМАЗы" едут к финишу на "Дакаре"
Российская газета - Столичный выпуск № 6(8357)
После двух подряд побед чеха Мартина Мацика 11-й, предпоследний, этап ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков снова выиграла российская команда "КАМАЗ-мастер". На этот раз лучшее время показал экипаж под управлением Антона Шибалова.

Второй результат тоже у пилота "КАМАЗа" - Айрата Мардеева. Замкнул тройку белорус Алексей Вишневский на "МАЗе". Еще два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников, стали четвертым и пятым. Несмотря на то что Сотников потерял 7 минут 24 секунды, в общем зачете он по-прежнему лидер и опережает Шибалова на 39 минут и 58 секунд. Отставание Мардеева составляет больше часа - 1:14.41.

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- К сожалению, пробили колесо в начале из-за камней. Все дюны проехали, но за 30 км поняли, что не можем двигаться дальше. Пришлось поменять колесо в конце спецучастка, - цитирует Сотникова пресс-служба "Дакара". - Было непросто. Надеюсь, нам хватит нашего запаса для победы.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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