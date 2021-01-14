Косачев предложил активизировать парламентские связи с Японией

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев провел встречу с председателем японо-российского Дискуссионного клуба Палаты советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко и рассказал о предложениях Москвы по межпарламентскому сотрудничеству двух стран, сообщает пресс-служба СФ.

"В частности, сенатор считает необходимым активизировать сотрудничество на уровне профильных комитетов и парламентских групп дружбы, а также контакты между субъектами РФ и префектурами Японии", - говорится в сообщении.

Константин Косачев и Хиросигэ Сэко обсудили перспективы проведения в Японии очередного заседания Совета губернаторов двух стран и встречи Консультативного совета по содействию двустороннему межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству. Эти мероприятия могут состояться, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Встреча проходила в формате видеоконференции, в ней также приняли участие посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки и посол РФ в Японии Михаил Галузин. Дипломаты отметили, что первый в 2021 году контакт высокого уровня задает позитивную направленность всем российско-японским отношениям на ближайшее время.