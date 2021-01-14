Постановление губернатора Курганской области от 14 января 2021 года № 1 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Новости

США внесли Xiaomi в черный список 23:37
Вакцину "Спутник V" начнут производить в Венесуэле 23:29
Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома" 22:42
Единый институт развития Дальнего Востока возглавит Эдуард Черкин 22:31
Боксер Ковалев провалил допинг-тест 22:29
Пени за неоплату коммунальных услуг в пандемию будут небольшими 22:19
Минпромторг: Причин для дефицита сахара и подсолнечного масла в РФ нет 22:17
СМИ: Дзюба заразился коронавирусом и не полетит на первый сбор "Зенита" 22:02
Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома 21:59
Власти распространили режим комендантский часа на всю Францию 21:36
В Германии умерли 10 привившихся вакциной Pfizer 21:15
Сменились заместители министра транспорта 21:14
В Голливуде снимается сиквел фильма Тимура Бекмамбетова "Поиск" 21:08
Володин обвинил США в навязывании своих вакцин Европе 21:04
Прививка не отменяет использование масок 21:00
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 25,5 тысячи военнослужащих 20:55
Володин предложил подготовить рекомендации для США по организации выборов 20:51
Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса 20:27
Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе 20:19
В Петербурге у домашнего кота подтвердился коронавирус 20:09
Дневник самонаблюдения после вакцинации ведут более 60 тысяч россиян 19:57
В Москве суд оштрафовал владельца Stalin Doner 19:52
В Петербурге заблокировали таксопарк после просмотра водителем порно 19:45
Обложка комикса о приключениях Тинтина в Китае продана за 3,2 млн евро 19:45
Лана Дель Рей снова стала жертвой травли "прогрессивной общественности" 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14 января 2021 г.

Постановление губернатора Курганской области от 14 января 2021 года № 1 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 14 января 2021 г.
Опубликован 14 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. Родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, принять меры по недопущению нахождения несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи следования несовершеннолетнего:

в медицинскую организацию (из медицинской организации);

в образовательную организацию (из образовательной организации), деятельность которой осуществляется в очном формате и в которой обучается несовершеннолетний;

к месту (от места) работы, за исключением несовершеннолетних, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией