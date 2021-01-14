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14.01.2021 12:27
Рубрика: Культура

Лауреат Большой книги Алексей Иванов выпустил свой первый аудиосериал

Текст: Наталья Лебедева
Премьерные серии первого в России аудиосериала Алексея Иванова "Тени тевтонов" уже появились в международном сервисе аудиокниг Storytel. Всего будет шесть эпизодов, которые будут парами выходить каждую неделю. Книжная версия романа "Тени тевтонов", готовящаяся в издательстве "РИПОЛ классик", появится в магазинах 25 января.
Лауреат Большой книги Алексей Иванов. Фото: Николай Галкин/ТАСС Лауреат Большой книги Алексей Иванов. Фото: Николай Галкин/ТАСС
Лауреат Большой книги Алексей Иванов. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Алексей Иванов убежден, что читатель или слушатель вряд ли увидит разницу между аудиосериалом и обычным романом. "Аудиосериал строится как телесериал: он делится на части-серии, звучащие минут по сорок, в каждой серии - свой небольшой сюжет, и в конце серии должна быть зацепка для дальнейшего действия. Но важнее - язык. Человек читает быстрее, чем слушает, поэтому авторская речь должна быть краткой, емкой и ясной, и слушатель всегда должен видеть за текстом картинку", - объясняет он и добавляет, что решать эти художественные задачи ему как автору было необыкновенно интересно.

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Новый роман озвучили актеры театра и кино Юра Борисов, известный по фильмам "Калашников", "Т-34", "Серебряные коньки", и Григорий Перель, хорошо известный всем любителям аудиокниг и записавший свыше 100 проектов как чтец и актер дубляжа.

"Григорий Перель и Юра Борисов справились с озвучкой просто блестяще, - оценил работу актеров писатель. - У Григория Переля какой-то древний, мистический, готический голос - как раз такой, какой нужен для рыцарской истории с тайнами и демоном. А в голосе Юры Борисова слышится усталость и горечь молодого солдата, который наконец-то довоевал до победы, но в жестокости войны не утратил человечность и умение сочувствовать".

Как рассказывает сам Иванов, идея романа родилась во время путешествия по Калининградской области, собственно, эти места он потом и описал в своей книге: Балтийск, который прежде назывался Пиллау, и Мариенбургский замок - былую столицу Тевтонского ордена.

В романе невероятным образом переплетаются два разных времени. XV век. Польский шляхтич Каетан Калиховский мечтает отомстить Тевтонскому ордену за страшное оскорбление. Ему является дьявол, и они заключают сделку: сатана должен низвергнуть Орден, а Каетан помочь князю тьмы найти реликвию - меч Лигуэт, которым когда-то отсекли голову самому Иоанну Крестителю. И 1945 год. Советские войска после тяжелых боев навсегда изгнали немцев из Восточной Пруссии. Контрразведчики охотятся на прячущихся в катакомбах нацистов, а дальний потомок Каетана Калиховского мечтает найти тот самый меч Лигуэт, чтобы покончить с родовым проклятием.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Среди величественных древних крепостей, в мрачных старинных катакомбах фантазия работает с удвоенной силой. Я легко придумал сюжет о библейском мече, чтобы связать воедино Польшу, Германию и Россию, пятнадцатый век и двадцатый. Но продолжения у этого романа не будет. Все завершено и сказано", - уточнил автор.

Справка "РГ"

Алексей Иванов - один из самых известных русских писателей, блестящий стилист и всезнающий эрудит. Создатель бестселлеров "Географ глобус пропил", "Тобол", "Общага-на-Крови" и "Сердце пармы". Самыми популярными на сервисе аудиопроизведениями Алексея Иванова стали "Тобол", "Ненастье" и "Пищеблок". В топ-5 также вошли и "Общага-на-Крови" и "Золото бунта".

Культура Литература Гид-парк

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