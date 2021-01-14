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14 января 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 14 января 2021 года № 1 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

абзац первый пункта 1.27 изложить в следующей редакции:

"1.27. Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Массовые мероприятия", "Мероприятия, организованные органами исполнительной власти Ленинградской области в целях исполнения своих полномочий, а также мероприятия, предусмотренные календарным планом основных мероприятий Правительства Ленинградской области на 2021 год", "Массовые мероприятия при проведении Крещенских купаний" приложения 2 к настоящему постановлению. Соблюдение установленных настоящим постановлением

требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий.";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в строке 23.2 в графе 2 цифры "2020" заменить цифрами "2021";

дополнить строкой 23.4 следующего содержания:

"23.4. Массовые мероприятия при проведении Крещенских купаний - Разрешаются при выполнении следующих условий: проведение мероприятия на открытом воздухе, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, а в случае обустройства закрытых мест для переодевания количество человек в нем не более одного человека на 4 кв. м".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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