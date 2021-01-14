Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома"

Американский актер Маколей Калкин, "повзрослевший" Кевин из культового рождественского фильма девяностых "Один дома" и его продолжения "Один дома-2", неожиданно поддержал идею убрать из эпизода второй части персонажа, сыгранного будущим президентом США Дональдом Трампом.

Внимательные пользователи Twitter обратили внимание на комментарий Калкина под постом некого @maxschramp, который с помощью фотомонтажа "вырезал" Трампа, объясняющего мальчику, как пройти в лобби отеля.

В ролике, сделанном "по многочисленным просьбам", герой Калкина словно обращается в пустоту. "Браво", - написал под ним 40-летний Калкин. Он также поддержал идею запустить петицию с тем, чтобы заменить Трампа в этой сцене на... самого Калкина - во взрослом возрасте. Пользователи соцсетей разошлись не на шутку, предложив не размениваться по мелочам и вмонтировать в фильм Джо Байдена.

Напомним, что Дональд Трамп настоял на том, чтобы его включили в эпизод, который снимался в холле отеля, принадлежавшего бизнесмену. А съемочная группа была не против.