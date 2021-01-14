Мантуров: Российская промышленность продолжит курс на импортозамещение

Российская промышленность продолжит курс на импортозамещение в части локализации компонентов и создания сырьевой базы. Об этом в рамках дискуссии "Новая структура экономики" на Гайдаровском форуме заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что те планы, которые в рамках импортозамещения были поставлены в 2014 году, за пять лет были реализованы в обозначенные сроки, а сама программа зарекомендовала себя с точки зрения решения задач по производству готовой продукции, готовых образцов промышленной продукции и материалов.

"Нам совершенно точно нужно двигаться дальше", - подчеркнул Денис Мантуров. - Сегодня мы для себя строим перспективу до 2024 года и в основном она нацелена на локализацию компонентов". Он пояснил, что, например, там, где производятся российские лекарственные препараты и вакцины, используются те или иные компоненты, оборудование, среды, сырье иностранного производства. "И, с одной стороны, это вопрос национальной безопасности, а с другой стороны, мы с вами понимаем, что это (локализация производства - прим. "РГ") экономически оправдано", - уточнил министр.

Денис Мантуров также отметил, что российский бизнес, компании, выходя на внешние рынки, должны сначала обеспечить себе и своей продукции референцию на рынке внутреннем. "Поэтому, когда мы говорим про планы импортозамещения - в новой итерации, которая сегодня сверстана и начинает реализовываться, мы не должны до фанатизма повторять "импортозамещение" или "локализация", но мы должны создавать свои компетенции, иметь свои собственные независимые технологии, создавать ресурсную сырьевую базу", - констатировал глава Минпромторга.