Новости

Дания получила расписание работ по достройке "Северного потока 2" 14:33
В Югре чиновница ввела режим ЧС, чтобы помешать подрядчику работать 14:31
В Минфине рассказали о потенциале снижения налоговой нагрузки 14:23
Минюст России оценил решение ЕСПЧ по жалобе Украины из-за Крыма 14:21
Ученые: Обезьяны-воровки научились отличать дорогие вещи от не особо нужных 14:19
В Петербурге театрам разрешили увеличить заполняемость до 50 процентов 14:18
"Дедушка уральского рока" Александр Пантыкин привился от COVID-19 14:09
Лежащий в реанимации с COVID Борис Грачевский вновь введен в кому 14:06
Два члена сборной РФ по биатлону сдали положительные тесты на коронавирус 14:01
Названа причина смерти актера Дмитрия Гусева 13:54
Житель Заполярья спас ребенка из горящей квартиры 13:50
Стало известно, сколько всего автомобилей купили россияне в 2020 году 13:44
Во Владивостоке построят мечеть 13:34
Цены на квартиры в новой Москве установили новый рекорд 13:28
Подмосковье получило еще более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса 13:26
В Москве спасли мужчину, провалившегося под лед 13:26
На Эльбрусе из-за лавиноопасности закрыли горнолыжные трассы 13:17
Петербуржцу запретят пользоваться метро за игру в мяч 13:16
В Госдуму внесен проект о дополнительных социальных гарантиях для мигрантов 13:16
Мишустин рассчитывает на устойчивый рост экономики к концу года 12:44
Иммунолог назвал возможные причины повторного заражения COVID-19 12:42
В Кемерове первоклассница угрожала ножом ученикам 12:42
Василий Петренко возглавит Госоркестр имени Е.Ф. Светланова 12:41
Конгрессвумен пообещала внести статьи для импичмента Байдену 12:41
В Подмосковье открыли новый мини-вокзал 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 14:21
Рубрика: Власть

Минюст России оценил решение ЕСПЧ по жалобе Украины из-за Крыма

Текст: Владислав Куликов
В Министерстве юстиции России сообщили, что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности ряда обвинений по жалобе "Украина против России (Крым)".

Как рассказали в ведомстве, 14 января 2021 года опубликовано промежуточное решение Европейского Суда по правам человека по межгосударственной жалобе "Украина против России (Крым)", предметом которой являются события 2014-2015 годов на крымском полуострове. ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела. В рамках рассмотрения жалобы будет дана правовая оценка претензиям украинской стороны по различным обстоятельствам, связанным с событиями в 2014 - 2015 годах в Крыму.

Захарова назвала угрозы Киева в адрес Крыма "заявлением из преисподней"

"Вместе с тем ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", сообщили в Минюсте.

Необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Большой Палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года, продолжают в ведомстве.

"В ходе очередного этапа производства по украинской межгосударственной жалобе правовая позиция Минюста России будет по-прежнему базироваться на установленных международным правом критериях оценки ответственности государств, нормах Конституции Российской Федерации, положениях международных договоров и практике международных трибуналов", утверждают в Минюсте.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ЕСПЧ Правительство Минюст Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

Главное сегодня

Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
За сутки в 85 регионах России подтверждено 24 763 случая COVID-19
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
В Госдуму внесен проект о дополнительных социальных гарантиях для мигрантов
ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии COVID-19
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году