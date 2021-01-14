Минюст России оценил решение ЕСПЧ по жалобе Украины из-за Крыма

В Министерстве юстиции России сообщили, что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности ряда обвинений по жалобе "Украина против России (Крым)".

Как рассказали в ведомстве, 14 января 2021 года опубликовано промежуточное решение Европейского Суда по правам человека по межгосударственной жалобе "Украина против России (Крым)", предметом которой являются события 2014-2015 годов на крымском полуострове. ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела. В рамках рассмотрения жалобы будет дана правовая оценка претензиям украинской стороны по различным обстоятельствам, связанным с событиями в 2014 - 2015 годах в Крыму.

"Вместе с тем ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", сообщили в Минюсте.

Необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Большой Палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года, продолжают в ведомстве.

"В ходе очередного этапа производства по украинской межгосударственной жалобе правовая позиция Минюста России будет по-прежнему базироваться на установленных международным правом критериях оценки ответственности государств, нормах Конституции Российской Федерации, положениях международных договоров и практике международных трибуналов", утверждают в Минюсте.