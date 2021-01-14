Минпромторг поддержал легализацию интернет-торговли спиртным

"Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией", - приводятся в сообщении выдержки из письма Минпромторга.

В торгово-промышленном ведомстве также напомнили, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции занимается Минфин, который уже вносил соответствующий законопроект в правительство.

"В целях формирования легального рынка потребления алкогольной продукции Минфином РФ разработан и внесен в правительство РФ законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…" в части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - указано в письме.

Как сообщалось ранее, с инициативой разрешить онлайн торговлю алкоголем в министерство обратился первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он просил Мантурова рассмотреть вопрос о приостановлении запрета дистанционной продажи алкоголя на время новогодних праздников. Данная мера стала бы эффективным шагом по профилактике заражения вирусом и благоприятно повлияла бы на отечественный бизнес, считает Петров.

Напомним, что это не первая инициатива о возможности легализации интернет-торговли спиртным. Против традиционно выступают Роспотребнадзор и правоохранительные органы, прежде всего из-за сложностей с контролем такого способа распространения алкоголя среди детей и подростков.