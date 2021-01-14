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14.01.2021 22:17
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Причин для дефицита сахара и подсолнечного масла в РФ нет

Текст: Светлана Ментюкова

Объемы производства сахара-песка и подсолнечного масла в РФ сохраняются. Причин для дефицита нет. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга, напоминая о проведении регулярных проверок исполнения производителями, поставщиками и ритейлерами соглашений по ценам на сахар и масло.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
ФАС проверит случаи отказа отпускать сахар и масло по согласованным ценам

"По информации союзов производителей, объемы производства сохраняются. Причин для возникновения дефицита нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в еженедельном режиме рассматривают все проблемные вопросы поставки и реализации подсолнечного масла и белого сахара-песка российского производства совместно с представителями Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), органов исполнительной власти субъектов РФ, федеральных и региональных торговых сетей (АКОРТ и СНСР), производителей сахара и масла подсолнечного ("Союзроссахар", "Масложировой союз России").

"Представители торговых сетей стараются не принимать необоснованного повышения цен от производителей и поставщиков продовольственных товаров. Любая информация о производителях и поставщиках товаров, необоснованно повышающих отпускные цены на продовольственные товары, полученная от федеральных и региональных торговых сетей, отраслевых ассоциаций, оперативно направляется в Минсельхоз России и ФАС России для принятия необходимых мер реагирования", - указывается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что сегодня ФАС России поручила всем территориальным органам в течение суток опросить "региональные" и "муниципальные" торговые сети о случаях отказа производителей (поставщиков) масла подсолнечного и сахара-песка от поставок данных товаров по ценам, установленным в соглашениях.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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На основании подписанных 16 декабря 2020 года соглашений участники - производители и организации торговли - обязаны обеспечить предельные ценовые параметры. Отпускные цены от производителей должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное не выше 95 рублей. В объектах розничной торговли цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло подсолнечное не более 110 рублей.

В настоящее время к Соглашениям присоединилось уже порядка 7 тысяч участников. Реестры постоянно обновляются. Информация по Соглашениям доступна на официальном сайте Минпромторга России.

"После подписания соглашений прослеживается тренд на снижение стоимости сахара и масла", - подчеркнули в торгово-промышленном ведомстве.

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