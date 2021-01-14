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Текст:   Светлана Ментюкова 
09:17 14.01.2021

Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца 2021 года. Об этом говорится в документах правительства России, пишут "Известия".
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Данная мера призвана легализовать рынок найма жилья, который сейчас на 80-90% находится в тени.

В Москве поставлен рекорд по строительству жилья

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, ведомство предлагает ввести информационную систему учета договора найма жилья. Ее планируется объединить с системами ФНС, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов.

В данный момент документ находится в стадии разработки и обсуждения отдельных положений. В "Дом.РФ" сообщили, что законопроект должен взять на себя несколько функций, в том числе, обеспечить защиту прав собственников и арендаторов, а также повысить прозрачность рынка аренды квартир.

Эксперты не исключают, что в предлагаемый Минстроем законопроект могут также внести административное наказание за уклонение от подачи сведений об аренде жилья и уклонение от налогов.

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