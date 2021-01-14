Минздрав: Вероятность заразиться COVID-19 после вакцинации минимальна

Вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации минимальна, вакцина хорошо работает, заявил сегодня на Гайдаровском форуме заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

"Оценивая эффективность вакцины с точки зрения возможности заболеть после первой и второй вакцинации, мы сейчас видим, что эти показатели минимальны. Вакцина действительно хорошо работает", - сказал Пугачев.

Минздрав РФ зарегистрировал две российские вакцины - "Спутник V", разработанный в НИЦ имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорону" от ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Регистрация третьей вакцины, разработанной в ФНЦ имени Чумакова РАН, ожидается в феврале.