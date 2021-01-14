Миронов предложил освободить граждан от налогов на аренду квартир

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил против усиления государственного контроля за наймом жилья. Он, напротив, предложил освободить граждан от налога на доходы от аренды.

Как ранее сообщила газета "Известия", в России планируется усилить контроль за арендой жилья: Минстрой разрабатывает соответствующий законопроект. Инициатива предполагает запуск информационной системы учета договоров найма жилья с передачей данных в налоговые органы, что должно помочь вывести арендный рынок из тени, заявил изданию замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Лидер "Справедливой России" убежден в том, что реализация планов ужесточения контроля за наймом жилья обернется ростом платы за аренду на величину налога. А это, заявил он, ударит по карманам тех, кто не имеет средств на собственное жилье и вынужден его арендовать. "Да, государство получит доходы в бюджет, но одновременно увеличится и число работающих бедных", - предупредил он.

Парламентарий напомнил, что квартиросъемщиками в основном являются студенты, начинающие специалисты, молодые семьи, индивидуальные предприниматели. "И Минстрой мог бы здорово помочь этой категории населения, развивая систему социального найма, - продолжил Миронов. - Тогда появится не только реальная альтернатива частному рынку, но и условия для снижения арендных ставок. А сегодня лучше вообще освободить граждан от налога на доходы от аренды, учитывая общую экономическую ситуацию в условиях пандемии".