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14.01.2021 15:48
Рубрика: Власть

Миронов предложил освободить граждан от налогов на аренду квартир

Текст: Татьяна Замахина

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил против усиления государственного контроля за наймом жилья. Он, напротив, предложил освободить граждан от налога на доходы от аренды.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Как ранее сообщила газета "Известия", в России планируется усилить контроль за арендой жилья: Минстрой разрабатывает соответствующий законопроект. Инициатива предполагает запуск информационной системы учета договоров найма жилья с передачей данных в налоговые органы, что должно помочь вывести арендный рынок из тени, заявил изданию замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Лидер "Справедливой России" убежден в том, что реализация планов ужесточения контроля за наймом жилья обернется ростом платы за аренду на величину налога. А это, заявил он, ударит по карманам тех, кто не имеет средств на собственное жилье и вынужден его арендовать. "Да, государство получит доходы в бюджет, но одновременно увеличится и число работающих бедных", - предупредил он.

Парламентарий напомнил, что квартиросъемщиками в основном являются студенты, начинающие специалисты, молодые семьи, индивидуальные предприниматели. "И Минстрой мог бы здорово помочь этой категории населения, развивая систему социального найма, - продолжил Миронов. - Тогда появится не только реальная альтернатива частному рынку, но и условия для снижения арендных ставок. А сегодня лучше вообще освободить граждан от налога на доходы от аренды, учитывая общую экономическую ситуацию в условиях пандемии".

Власть Право Жилищное право Партии "Справедливая Россия"

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