Мишустин: Формат удаленки не исчезнет после пандемии

Удаленный формат работы не исчезнет вместе с окончанием пандемии коронавируса, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Весной и в начале лета его доля достигала от 10 до 15 процентов от общей.

"Специфика такой занятости уже на основе опыта последних месяцев была учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс, - подчеркнул глава правительства в видеоприветствии участников Гайдаровского форума. - Это важно, поскольку мы имеем дело с мировой тенденцией, с неизбежными изменениями на рынке труда, и прежнее трудовое законодательство этого учитывать не могло".

Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых, инновационных отраслях, полагает Мишустин. В то же время практика показывает, что этот процесс распространяется и в некоторых традиционных сегментах реального сектора экономики. "Но если в период коронавируса удаленная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем уже будет определяться самой экономикой. Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда", - подчеркнул премьер-министр.