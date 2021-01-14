Мишустин поручил выделить новые средства на лекарства для пациентов с COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения и Министерству финансов подготовить до 15 января проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства средств на закупку лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому.

По итогам прошедшего 12 декабря президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 также дано поручение Роспотребнадзору подготовить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с завозом и распространением в стране опасных инфекций. Срок выполнения - до 8 февраля.