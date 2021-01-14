Мишустин рассчитывает на устойчивый рост экономики к концу года

Текущую экономическую ситуацию в стране премьер-министр Михаил Мишустин считает лишь отклонением, а не уходом с траектории устойчивого экономического роста.

"В сфере макроэкономики нашими приоритетами по-прежнему будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции", - заявил он в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума. В прошлом году инфляция превысила целевой уровень. "Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года", - сказал глава кабмина.

В прошлом году, подчеркнул Мишустин, российская экономика гораздо более сдержанно отреагировала на вызовы, связанные с распространением инфекции, чем целый ряд стран. "После снижения во втором квартале она постепенно восстанавливается, и уже к концу этого года мы рассчитываем выйти в плюс и добиться устойчивого роста", - заявил премьер.