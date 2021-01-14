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14.01.2021 12:14
Рубрика: Власть

Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин

В кризисе, вызванном коронавирусной инфекцией, наступает переломный момент, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
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"Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться", - заявил он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, сказал глава правительства. "По мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", - подчеркнул Мишустин.

Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять, напомнил премьер. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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