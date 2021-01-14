Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19

В кризисе, вызванном коронавирусной инфекцией, наступает переломный момент, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться", - заявил он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, сказал глава правительства. "По мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", - подчеркнул Мишустин.

Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять, напомнил премьер. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее.