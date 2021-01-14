В Турции нашли могилу султана Кылыч-Арслана I, разбившего крестоносцев

В Турции археологи при проведении раскопок в городе Диярбакыре на юго-востоке страны обнаружили могилы сельджукского султана Кылыч-Арслана I и его дочери Саиде Хатун.

Об открытии сообщило издание Daily Sabah. Могилы султана и его дочери были обнаружены в юго-восточной провинции Диярбакыр после девятидневных раскопок.

Полевые работы проводила команда археологов из Университета Дикле. Кстати, целью этой миссии и был поиск могилы султана Кылыч-Арслана I. Для этого при университете была создана специальная комиссия, в состав которой были включены самые видные местные археологи.

Поиск планировалось провести на кладбищах в районе Сильван в Диярбакыре. Поскольку древних захоронений в этом регионе немало, комиссия сосредоточила свою работу на двух могилах в парке Орта Чешме. Место для проведения раскопок было выбрано после того, как исследователи тщательно изучили все архивы.

"Раньше мы не могли определить точное местоположение могилы, но знали, что она находится где-то в районе Сильван, - пояснил ректор Университета Дикле Мехмет Каракоч. - Обнаружение этой могилы прольет новый свет на исторические события этого региона".

Могила султана находилась на глубине около двух метров. В поисках этого захоронения археологи раскопали площадь порядка 35 квадратных метров, причем, по их уверениям, работа велась днем и ночью.

Отметим, что Кылыч-Арслан I был сельджукским правителем султаната Рум, основанного в 1092 году Сулейманом ибн Кутулмишем. Последнего на троне и сменил Кылыч-Арслан I. Он был не только вторым анатолийским султаном сельджуков, но и первым мусульманским полководцем, сражавшимся против крестоносцев.

Наибольших успехов он достиг в 1101 году, когда его войско поочередно в трех битвах разбило три новоприбывших христианских войска. Именно после тех событий крестоносцы изменили путь для прохода в Палестину, минуя султанат.

Во время крестового похода Кылыч-Арслану I удалось не только разбить христиан, но и подчинить себе большую часть восточной Анатолии. Остаток жизни он провел в борьбе с мятежными эмирами и погиб во время одной из битв.