Москва поставила вакцину от коронавируса в частные клиники

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, правительство столицы заключило соглашение с 34 частными медицинскими клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса. Город уже направил партии вакцины в 15 учреждений, в части из них началась вакцинация жителей. Вице-мэр рассказала:

"Вакцинация от коронавируса в Москве набирает все большие обороты. Жители активно записываются на прививку и получают надежную защиту от вируса. Мы постоянно расширяем и категории вакцинируемых москвичей, и число пунктов вакцинации. Более того, мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с Правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения. В 15 клиник мы поставили препарат. Это такие организации, как РЖД, Медси, Европейский медицинский центр, К+31, Евромедсервис, Доктор рядом, Поликлиника 101 и другие. В части из них уже началась вакцинация жителей".

По словам Анастасии Раковой, сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только за услуги клиники по введению инъекции. Также по соглашению условием к частной организации является наличие необходимого морозильного оборудования, строгое соблюдение холодовой цепи и правильное хранение вакцины. Кроме этого, информация о привитых москвичах, как в частных, так и в городских учреждениях, аккумулируется в единой системе.

"Теперь москвичи сами могут выбрать, где получить вакцину - в городской поликлинике или частной медорганизации. Это удобно в том числе для тех, кто привык получать медицинские услуги в частных клиниках. Надеюсь, теперь еще больше москвичей смогут привиться от вируса и защитить себя и своих близких", - добавила Анастасия Ракова.

В Москве с 5 декабря проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Число категорий жителей, кому доступна вакцина, постоянно расширяется. Вакцинацию могут сделать в том числе москвичи старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями. Именно они находятся в наибольшей группе риска по заболеваемости коронавирусом.

Сегодня в Москве расширилось число пунктов вакцинации на базе городских поликлиник до 100. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, необходим паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с места работы).

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