Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"

Наращивание производства вакцин против COVID-19 позволяет перейти к более широкой вакцинации, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами, которое проводилось в связи с переходом к массовой иммунизации населения.

- Наращивание производства вакцины позволяет увеличивать ее выпуск в гражданский оборот, - отметил министр. - На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок в субъекты значительно вырастут. На этой неделе в регионы доставлены более 600 тысяч доз, до конца января ожидается поставка еще 2 млн доз вакцины "Спутник V".

Мурашко поставил задачу регионам расширять инфраструктуру по приему препарата, внутренней логистике и применению. Для этого нужно обеспечить увеличение пропускной способности пунктов вакцинации, нарастить их число, повысив доступность прививок для всех граждан.

Также "необходимо организовать работу по информированию населения о возможности пройти вакцинацию и способах предварительной записи на нее", подчеркнул министр. "Еще раз отмечу приоритет граждан старше 55-60 лет - им особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать возможного тяжелого течения COVID-19 и его осложнений, а также граждан с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Михаил Мурашко.

Министр призвал регионы четко следовать стандартным операционным процедурам, подготовленным Минздравом России, на всех этапах логистики вакцины и самой вакцинации, а также обеспечить безопасность вакцинации.