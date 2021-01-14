На экраны Союзного государства вышла комедия "Не лечи меня"

14 января на экраны Союзного государства вышла романтическая комедия режиссера Михаила Маралеса "Не лечи меня". Главные роли в фильме исполнили Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Нагиев, Елена Север, Петр Федоров, Иван Янковский-продолжатель знаменитой актерской династии Янковских (его двоюродный дед - лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства Ростислав Янковский был президентом минского международного кинофестиваля "Лiстапад").

История картины разворачивается вокруг молодого хирурга-травматолога, гения своего дела, Ильи. В переходе он спасает жизнь мужчине, который потом пытается получить от хирурга компенсацию за сломанные ребра. Но это меньшая из бед. Спасая жизнь одной из пациенток, Илье приходится жениться на девушке, чтобы дать разрешение на операцию от имени родственника. Имея благие намерения, главный герой скрывает сына чиновника в больнице, чтобы выбить новейшее оборудование, но, когда обман раскрывается, Илью выгоняют с работы и лишают лицензии.

- История началась на студенческом фестивале ВГИК как короткометражка "Ребра", - рассказала продюсер фильма Елена Север. - Фильм получился смешной и легкий, такой, какой и должна быть романтическая комедия.

- Мы много работали над проектом, - рассказывает исполнитель главной роли Иван Янковский. - Он получился смешной, современный и, главное, своевременный. Это отличная история простых людей - докторов в больнице, которые вынуждены быть буквально супергероями. Особенно сейчас, когда тема здравоохранения, оптимизации стала актуальной, важно по-доброму, смешно и в меру остро обратить на это внимание.

Как работалось с режиссером?

Иван Янковский: Сработались довольно быстро. Мы достаточно много общались на площадке, обменивались мнениями и давали друг советы. Я старался мыслить с позиции и логики моего персонажа, а он давал мне картинку в целом. Иногда я просто не мог удержаться от импровизации, был уверен, что именно так и сказал бы мой персонаж.

- Ваня Янковский прям Актер Актерович: всегда вовремя на площадке, когда он в работе, весь остальной мир уходит на второй план,- рассказала актриса Лукерья Ильяшенко.-Ваня часто шел не по тексту, выдавая что-то от себя, это, конечно, добавляет жизни всему происходящему, но, с другой стороны, ты не знаешь, что ждать от партнера в следующую минуту. Ваня - прекрасный человек, большой профессионал.

- Проект получился легкий и интересный, - говорит Петр Федоров, - при этом на важную тематику. Мой персонаж несколько отстранен от врачебной тематики, но является одним их главных элементов любовной линии. Он эдакий провинциальный мажор, местный символ успеха. Он представительный и серьезный, но, когда дело касается реально важных вопросов, - ответственности за операцию и связанного с этим развода, - он уже не выглядит решительным и надежным. С режиссером мы работали впервые. Миша довольно точно сумел описать, чего именно ждет от моего персонажа, можно сказать, поставил меня на его место, а мои главные партнеры по площадке, Ваня Янковский и Лукерья Ильяшенко, эту иллюзию активно поддерживали. У нас получился классический любовный треугольник, в котором мой герой из-за нерешительности и бездействий, увы, оказывается проигравшим.

- Мы собрали отличный актерский состав, - рассказывает режиссер фильма Михаил Маралес, - что ни роль, то звезда. Когда мы определялись с исполнителями главных ролей, решили попробовать Ваню Янковского, потому что он сложный актер. И я уверен, что не прогадал. Интересная история произошла с Дмитрием Нагиевым, который исполнил роль чиновника. Мы долго думали, кого же взять, перебрали человек 15 и в какой-то момент решили рискнуть и попробовать Дмитрия. Я знал, что он занят, что у него тысяча картин и передач, но буквально на следующий день я прихожу и узнаю, что он дал добро.