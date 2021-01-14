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14.01.2021 11:28
Рубрика: В мире

На продажу выставлен первый вариант обложки комикса о приключениях Тинтина

Текст: Юрий Когалов
Во Франции на торги выставили оригинальный рисунок обложки комикса о приключениях Тинтина в Китае. Он был нарисован Жоржем Проспером Реми, более известным под псевдонимом Эрже, автором знаменитой серии о приключениях юного репортера, в 1936 году, но так и не пошел в печать из-за существовавших тогда типографских сложностей.
Фото: Chesnot/Getty Images Фото: Chesnot/Getty Images
Фото: Chesnot/Getty Images

Издатель Луи Кастерман, выпускавший журнал Le Petit Vingtieme, заявил, что четырехцветная печать выйдет слишком дорогой, и убедил художника немного изменить обложку. Читатели комикса "Голубой лотос" увидели именно новый вариант. А оригинальный рисунок Эрже подарил сыну Кастермана - семилетнему Жан-Полю, который спрятал подарок и на долгие годы забыл о нем. О существовании оригинала до недавнего времени знали лишь единицы.

И вот теперь рисунок выставлен аукционным домом Artcurial на продажу. Предполагается, что цена лота составит рекордные 3 миллиона евро. Нынешний рекорд также принадлежит Тинтину. В 2014 году наброски о его приключениях, сделанные Эрже в 1937 году, были проданы за 2,65 миллиона евро. А до этого первое место в мире графического романа по стоимости занимала обложка комикса "Тинтин в Америке", в 2012 году за нее заплатили 1,3 миллиона евро.

На выставленном сегодня на продажу рисунке изображен главный герой, прячущийся внутри большой фарфоровой вазы эпохи династии Мин. Из-за его спины выглядывает постоянный спутник юного репортера - пес по кличке Снежок. Они с тревогой смотряn на то, что так и не попало на обложку (интрига раскрывается внутри комикса). Рядом на гобелене изображен свирепый дракон, окруженный золотыми волнами. Кроме того, на рисунке можно увидеть загадочную надпись на китайском и китайскую лампу.

Финальный вариант обложки, с которой комикс издается до сих пор, сильно отличается. Тревога на лице Тинтина сменилась удивлением, поменялись некоторые цвета, исчезла загадочная надпись. Кстати, значение тех трех иероглифов не сих пор не выяснено. Эрже явно их скопировал откуда-то, когда изучал китайскую письменность. Однако каллиграфия художнику не далась, и сегодня даже эксперты гадают, что же он имел в виду.

Комиксы о приключениях Тинтина, созданные Эрже, выходили с 1930 по 1976 год (еще один альбом, начатый художником, вышел уже после его смерти). В них смешались различные жанры, тут есть элементы авантюрного романа, детектива, сатиры, научной фантастики и других. "Голубой лотос" стал пятым в серии. Изначально художник хотел назвать его "Приключения Тинтина на Дальнем Востоке", но надпись оказалась слишком длинной.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Кстати, в этом комиксе главного героя сопровождает молодой китаец Чанг, которого Тинтин спас из реки. Это дань уважения другу Эрже - китайскому студенту Чангу Чунжэню, с которым он познакомился, когда тот учился в Брюсселе. Он передал художнику несколько книг о китайской культуре и искусстве, что помогло Эрже, который был самоучкой, обогатить свое творчество. С тех пор лицо Тинтина стало более выразительным.

По словам эксперта по комиксам аукционного дома Artcurial Эрика Леруа, оригинальная обложка "Голубого лотоса" достойна украсить собой любую коллекцию, и даже может быть вывешена на стене Запретного города в Пекине.

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