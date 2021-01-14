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Названа причина смерти актера Дмитрия Гусева

Новости
    14.01.2021, 13:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Предварительной причиной смерти 45-летнего актера Дмитрия Гусева, найденного мертвым в своей машине на юго-востоке Москвы, стала острая сердечная недостаточность. Об этом передает ТАСС.

Обстоятельства инцидента таковы: вчера около 16:42 по московскому времени на 1-й Курьяновской улице российской столицы очевидцы на парковке обратили внимание на машину, "которая газовала, но не двигалась". Предположительно, артист потерял сознание за рулем, когда остановился - одна его нога была на педали газа. Очевидцы вызвали спасателей и скорую. Тело Гусева извлекли из машины сотрудники МЧС.

Дмитрий Гусев родился 27 февраля 1975 года. В 2001-м окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института. Актер театра, кино и ТВ.

На его на счету порядка 140 фильмов и сериалов, среди которых "Папины дочки", "Глухарь", "Воронины", "Мент в законе", "Кухня", "Физрук", "Метод", "Перевал Дятлова".

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