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14.01.2021 08:13
Рубрика: Общество

Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию

Текст: Оксана Грибанова

Чтобы не допустить развития онкологического заболевания, иногда достаточно изменить образ жизни. Например, одна из главных причин развития рака горла - курение.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Имеет значение стаж и количество выкуриваемых в день сигарет. Так, если у человека есть привычка и курить, и жевать табак, то, как отмечают медики, риск развития заболевания вырастает в 3-4 раза, передает aif.ru.

Отмечается, что онкологии нередко предшествуют предраковые изменения, которые, впрочем, часто игнорируются. Однако можно своевременно отказаться от курения, чтобы дисплазия обратилась вспять.

Патологию со стороны горла можно распознать по характерным признакам. Среди них: осиплость голоса, першение, дискомфорт или ощущение инородного тела, болезненность в горле, кашель, появляющийся на постоянной основе. Эти же признаки могут указывать на развитие злокачественного процесса в организме.

Наука Общество Здоровье

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