Названы имена членов сборной России по биатлону, у которых выявили COVID-19

Положительные тесты на коронавирус сдали представители женской команды сборной России по биатлону.

Как сообщает сайт СБР, это тренер Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен.

"У обоих специалистов болезнь проходит бессимптомно, каждому предписан десятидневный карантин, из-за которого им придется пропустить следующий этап Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия)", - говорится на сайте СБР.

Также по итогам тестирования выявлено еще несколько случаев в других сборных, но среди них нет ни одного спортсмена, которые принимают участие в соревнованиях.

Ранее положительным оказался тест на коронавирус, взятый в Оберхофе у главного тренера сборной России Валерия Польховского, который продолжает находиться на карантине.