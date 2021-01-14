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14.01.2021 06:57
Рубрика: Общество

Названы три симптома "британского" штамма COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

Один из самых обсуждаемых штаммов коронавируса - так называемый британский - может отличаться от первоначального варианта инфекции рядом признаков.

Фото: iStock
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Согласно данным ученых из Великобритании, которые основываются на жалобах заболевших, новый штамм могут сопровождать сильные боли в мышцах. Причем, как отмечают пациенты, может возникать ощущение, что болят не только мышцы, но и кости, передает aif.ru. Также пациенты отмечают повышенную утомляемость и появление волдырей на ногах. Как правило, инфицированные игнорируют такие признаки, принимая их за проявление других заболеваний. Кроме того, есть подозрение, что "британский" штамм также провоцирует проблемы со слухом. Как правило, ухудшение состояния наступает резко, а симптомы могут появляться неожиданно, пояснили исследователи.

В остальном симптомы нового варианта вируса схожи с теми, что встречаются в изначальной версии коронавируса. Это высокая температура (39 и выше или стойкая 37-37,2), сухой кашель, першение в горле, головные боли, потеря обоняния.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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