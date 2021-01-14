Nord Stream 2: Достройка "Северного потока 2" возобновится 15 января

Укладка труб газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании начнется 15 января. Об этом сообщила пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января", - сказано в заявлении компании.

Ранее стало известно, что судно снабжения "Балтийский исследователь" вернулось к месту достройки газопровода. Туда же направляется трубоукладочная баржа "Фортуна", которая в декабре 2020 года достраивала участок (2,6 км) в исключительной экономической зоне Германии.

Еще одно судно, которое считают потенциальным кандидатом на участие в работах - трубоукладчик "Академик Черский" сейчас находится на рейде у Куршской косы рядом с Калининградом.

Большая часть работ на датском участке будет проходить на глубине свыше 30,5 метра, что попадает под санкции США, принятые в конце 2019 года. Из-за этих ограничений швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте, отозвала свои суда из Балтийского моря, а Россия стала достраивать газопровод своими силами.

Также в начале этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги.

Мощность двух линий газопровода "Северный поток 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.