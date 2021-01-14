Новак: Нужно искать компромисс с Европой по углеродному сбору

Европа вводит свои правила, переходя к "зеленой" энергетике. Некоторые страны заявляют о переходе к углеродной нейтральности уже в 2050 году.

России нужно искать компромиссы с европейскими партнерами, чтобы учитывалась площадь лесов нашей страны поглощающих CO2. Это позволит скорректировать показатели углеродного следа. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Гайдаровском форуме, участвуя в дискуссии "Будущее энергетики".

Он подчеркнул, что у России есть в этом вопросе союзники, другие экспортеры энергоресурсов в Европу. "Законы сейчас только разрабатываются, в том числе о трансграничном углеродном налоге. России нужно выработать свою классификацию расчета углеродного следа, соответствующую европейской, чтобы наше мнение учитывалось", - сказал вице премьер.

Он уточнил, что в прошлом году Правительством был принят указ о Сокращении выбросов парниковых газов, а в этом году будет одобрена Стратегия России о сокращении выбросов парниковых газов.

По его словам, углеродные выбросы это не только нефтегазовая отрасль. Самый большой вклад вносит металлургия. Но нужно также учитывать сферу ЖКХ, аграрный комплекс и прочее.

Говоря о перспективах энергоперехода, Новак отметил, что в России уже сейчас самый диверсифицированный и экологически чистый энергобаланс. Полностью же отказаться от использования традиционных ресурсов не получится даже в Европе. "

Только солнце и ветер не смогут обеспечить доступной электроэнергией всех желающих. Будут необходимы резервные мощности генерации. Плюс остается вопрос цены, пока ВИЭ дороже традиционных ресурсов", - сказал Новак.

Организаторами Гайдаровского форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.