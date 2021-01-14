Новак: Спрос на газ в мире еще долго будет расти

Мировой спрос на газ будет еще долго расти, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не смогут заменить газовую генерацию, заявил вице-премьер Александр Новак на Гайдаровском форуме, участвуя в дискуссии "Будущее энергетики".

По его словам, традиционные энергоресурсы будут востребованы на рынке еще 2-3 десятилетия. Это касается угля и нефти. У газа же срок жизни еще больше благодаря его экологичности и доступности.

Говоря о ценах, Новак отметил, что уже сейчас из-за холодной погоды цены на газ сильно повысились, а в странах АТР бьют рекорды, поднявшись выше 1000 долларов за 1 тыс. кубометров. "Также повышение цен на газ привело к росту экспорта угля из России", - отметил вице-премьер.

Организаторами Гайдаровского форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.