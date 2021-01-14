Новый роман Алексея Иванова "Тени тевтонов" станет аудиосериалом

Помимо выходящей 25 января бумажной версии, новый роман важнейшего российского автора Алексея Иванова "Тени тевтонов" выйдет также и в формате аудиосериала. Премьера его состоялась сегодня, 14 января, на сервисе аудиокниг Storytel.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе платформы, сериал будет разбит на шесть частей - по две в неделю.

Идея нового романа родилась у Иванова в путешествии по местам, описанным в книге, - "в военно-морском городе Балтийске, который раньше назывался Пиллау, и в Мариенбургском замке, столице Тевтонского ордена".

Как уточняется, книга - "постмодернистский роман о войне с нацистской Германией и с Тевтонским орденом".

Алексей Иванов - 51-летний писатель и сценарист, лауреат множества премий. Автор книг "Общага-на-крови", "Географ глобус пропил", "Сердце пармы", "Золото бунта", "Псоглавцы", "Тобол".

Часть из них уже экранизирована, часть - ждет этого, как, например, сумрачно идеологизированный ретро-ужастик про советских пионеров-вампиров "Пищеблок", адаптацией которого занимается усидчивый отечественный хоррормейкер Подгаевский.