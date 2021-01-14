Вышел трейлер российского хоррора "Приворот. Черное венчание"

В Сети опубликован содержащий элементы половых вольностей угрюмый трейлер фильма ужасов "Приворот. Черное венчание". Недоброго настроя ролик доступен на YouTube-канале компании Central Partnership.

Cюжет с порога печалит аудиторию следующим образом: Женю бросает мужчина Кирилл, которого она любит больше жизни. В результате девушка, не в силах смириться с горечью утраты, решается на отчаянный шаг - "цыганка помогает Жене провести ритуал "Черное венчание" и сделать самый сильный приворот на любовь".

И - о, диво! - коварный Кирилл возвращается в лоно! Более того - молодым "еще никогда не было так хорошо вместе, влюбленные не могут оторваться друг от друга". Одна, простите, затыка - с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на пугающую одержимость: "он контролирует каждый шаг девушки и не готов ни с кем ее делить - под эгоистическим лозунгом "Ты только моя, а я твой".

"На что Жене придется пойти, чтобы отменить "Черное венчание" и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище?" Узнаем в кино с 11 февраля.

Ну и стоит ли упоминать, что режиссером полотна выступил Станислав Подгаевский, знакомый общественности по таким произведениям, как "Пиковая дама: Черный обряд", "Русалка. Озеро мертвых", "Яга. Кошмар темного леса". Плюс грядет у него тут еще и сериал про пионеров-упыренышей "Пищеблок" - по одноименному роману Алексея Иванова.