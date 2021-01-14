ОДКБ укрепит сотрудничество с СНГ и ШОС

Стратегические планы укрепления сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности с государствами Содружества и Шанхайской организацией сотрудничества были обсуждены 14 января на первом в этом году заседании Постоянного совета (ПС) ОДКБ, сообщил источник в этой международной организации. Оно прошло в режиме видеоконференции под председательством постоянного представителя Таджикистана Хасана Султонова.

Страны ЕАЭС создадут совместные предприятия Работа над проектом данного решения, уточнил пресс-секретарь ОДКБ, "продолжится на последующих заседаниях". В четверг было согласовано и заявление государств - членов организации об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Этот документ будет направлен на рассмотрение министров иностранных дел организации. Кроме того, участники заседания продолжили "рассмотрение ряда важных политических заявлений, которые касаются координации усилий в борьбе с терроризмом с использованием новых и возникающих технологий, запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия, обеспечения всеобъемлющей стабильности в мире", - добавил пресс-секретарь ОДКБ, уточнив, что в заседании принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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