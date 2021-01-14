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14.01.2021 12:06
Рубрика: Общество

Появилась новая гипотеза одомашнивания волков

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Финские ученые рассмотрели новую теорию одомашнивания волков, которое произошло примерно 27-40 тысяч лет назад. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фото: pixabay.com
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Возможно, предположили исследователи из команды Марии Лахтинен из Хельсинкского университета (Финляндия), доисторические люди могли кормить диких волков лишним мясом. Во время последнего ледникового периода (29-14 тыс. лет назад) люди и животные не так уж сильно соревновались за добычу, как это считалось до сих пор. Согласно гипотезе, мясо лошадей, лосей, оленей и других животных, на которых охотились в то время, было не очень жирным, но содержало гораздо больше белка, чем требовалось человеку.

Известно, что в силу своего происхождения от преимущественно травоядных приматов Homo sapiens не переносит мясную "диету", состоящую исключительно из белков. Еще ему нужны жиры и углеводы. По словам авторов, доисторические люди, вероятно, удовлетворяли свои потребности за счет более жирных кусков мяса добычи, а постные, богатые белком излишки скармливали волкам.

В отличие от людей, волки могут месяцами питаться нежирным мясом. Таким образом, между людьми и хищниками возникло нечто вроде сотрудничества: волчата, выросшие на том, что им скармливали, постепенно становились для детей товарищами по играм, для взрослых - помощниками в охоте и защитниками. При этом, говорят ученые, превращение волка в собаку нельзя назвать "одноразовым процессом", да и в то время, вероятно, не было значительного количества излишков мяса. Так что одомашнивание волков происходило несколько раз независимо друг от друга в разных местах, при этом случались и неудачи.

В конечном итоге приручение привело к успеху: сегодня собаки не только наиболее численно представленные хищники на планете. Они также изменили свой метаболизм, чтобы адаптироваться к макаронам, картофелю и хлебу из рациона человека, и "претерпели, как и люди, аналогичные эволюционные изменения".

Общество Наука Общество Природа

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