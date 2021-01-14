В Китае найден огромный клад 1000-летних монет

В Китае жители деревни Хуалинь при очистке дна местного пруда обнаружили огромный клад, состоящий из более чем 10 тысяч древних монет возрастом около 1000 лет.

Как сообщает агентство "Синьхуа", клад был найден в провинции Хунань, в центральном Китае. Археологическое открытие совершенно случайно совершили жители деревни Хуалинь, входящей в состав мегаполиса Нинсян.

По словам Сунь Бинли, местного чиновника по охране культурных реликвий, более 10 тысяч древних монет был обнаружены, когда местные жители удаляли ил со дна пруда.

Эксперты уже осмотрели находку и определили, что большая часть найденных монет была отчеканена в период правления династии Северная Сун (960-1127 годы нашей эры). Определили они это по надписям с указанием даты выпуска.

Но есть и более древние монеты. Самые старые из них относятся к эпохе правления династии Тан (618-907 годы нашей эры). Предварительные исследования показали, что клад был спрятан в погребе, над которым теперь располагается пруд. Вероятно, монеты были зарыты в ранний период правления династии Южная Сун (1127-1279 годы нашей эры).

Также сообщается, что общая масса клада превышает 100 кг. Археологи отмечают, что практически все монеты очень хорошо сохранились, и уже поэтому представляют собой весьма ценный материал для изучения истории данного региона.

К слову, это не единственная любопытная археологическая находка последних дней. Так, все в той же провинции Хунань археологи раскопали ряд культурных реликвий, которые, судя по характерным элементам, относятся к культуре Чу (770-476 годы до нашей эры). Более того, они являются самыми древними артефактами, когда-либо найденными в провинции Хунань.

В частности, археологи обнаружили множество керамических изделий, а также руины мастерских и следы колодцев. Раскопки проводились на площади 2500 квадратных метров на месте руин древнего города Луочэн, современного города Юэян.

Новые открытия свидетельствуют о том, что представители культуры Чу мигрировали на территорию современной провинции Хунань с территории современной южной провинции Хубэй. А город Луочэн мог быть одним из самых ранних поселений этого народа.