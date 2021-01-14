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14.01.2021 19:20
Рубрика: Происшествия

Пойдут на встречу

Осужденные, находящиеся в СИЗО, получили право на длительные свидания
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Конституционный суд России предоставил право на длительное свидание осужденным, которые по разным причинам находятся в СИЗО. Например, если человека этапировали из колонии для допросов по другим уголовным делам.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

"Нахождение осужденных в СИЗО является достаточно частым явлением, - подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - Отдельные осужденные находятся в СИЗО по несколько лет, когда участвуют в качестве подсудимых по уголовным делам, возбужденным против них по ранее неизвестным фактам преступной деятельности. Случаи предоставления длительных свиданий осужденным в СИЗО неизвестны. Это связано в том числе и с отсутствием в СИЗО соответствующих оборудованных помещений для проведения длительных свиданий".

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Впрочем, по словам других экспертов, если осужденный отбывает срок в хозотряде СИЗО, то возможность получения длительных свиданий у него есть. Если же осужденный находится в СИЗО, например, как свидетель по другому уголовному делу, то до сих пор длительные свидания ему не предоставлялись. Конституционный суд счел такое положение не соответствующим Основному Закону. Постановление публикует сегодня "Российская газета".

"Постановление Конституционного суда РФ повлечет за собой не только изменения соответствующего законодательства, но и необходимость технического переоборудования отдельных помещений СИЗО", - считает Евгений Рубинштейн.

Конституционный суд указал, что лишение свободы предполагает поддержание осужденными семейных отношений, включая длительные свидания. Реализация этих прав зависит от вида исправительного учреждения, режима отбывания наказания и воспитательных мер.

Если осужденного привезли в СИЗО для допросов по другому делу, он не теряет права на встречи с родней

Временное ограничение права на свидания допускается, но не может быть произвольным. При этом факт пребывания осужденного в следственном изоляторе не меняет условий исполнения наказания и правового положения лица как осужденного.

В постановлении особо отмечается, что осужденный должен сохранять свой статус с присущими ему правами и обязанностями, включая право на свидания.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Внимание Конституционного суда РФ к правам осужденных и находящихся под стражей уместно в настоящее время, - считает Евгений Рубинштейн. - В сфере реализации прав таких лиц имеются серьезные проблемы".

По его мнению, наиболее значимая проблема - абсолютная зависимость реализации права от лица, в производстве которого находится уголовное дело. В данном случае речь идет о подследственных.

Если человек арестован, то теоретически у него есть право на общение с родными, однако для этого надо получить разрешение у следователя. На практике сделать это не так просто.

"Профессиональным участникам уголовного судопроизводства известно множество случаев, когда реализация права на свидания обвиняемого с близкими родственниками ставится в зависимость от процессуального поведения, например, признания вины, - рассказывает советник Федеральной палаты адвокатов. - Поэтому представляется, что в рассматриваемой сфере нужны глубокие преобразования".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Судебная власть Конституционный суд Тюремная реформа

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