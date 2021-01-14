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14.01.2021 11:07
Рубрика: Общество

Открыт прием заявок на третью научную премию Яндекса

Текст: Мария Набиркина

Претендовать на премию могут молодые исследователи в области компьютерных наук - студенты, аспиранты и их научные руководители. В этом году призовой фонд увеличен: все лауреаты получат по 1 миллиону рублей. Студенты и аспиранты также смогут получить гранты до 500 тысяч рублей на поездки на международные конференции.

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Премия носит имя Ильи Сегаловича - сооснователя Яндекса и присуждается за достижения в области компьютерных наук, например, таких как распознавание и синтез речи, информационный поиск, машинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка и машинный перевод. Соискателями могут стать как студенты и аспиранты, так и научные руководители из вузов и НИИ России, Беларуси и Казахстана.

"Для развития науки, особенно работы над фундаментальными исследованиями, нужна комфортная среда. Два года назад мы запустили Образовательную инициативу, чтобы системно поддерживать образование и науку, - рассказывает Елена Бунина, гендиректор Яндекса в России. - Премия Сегаловича - часть этой инициативы, она ориентирована в частности на молодых ученых, которые только начинают карьеру. Нам кажется важным не просто отметить их достижения денежной премией, но и помочь представить свои идеи научному сообществу".

Чтобы стать участником конкурсного отбора, нужно до 1 марта подать заявку на сайте премии. Студенты и аспиранты подают заявки сами. Далее их ждут два этапа: конкурс заявок и собеседование. А вот научных руководителей номинируют их ученики, и они проходят только конкурс заявок.

Лауреатов выбирает Совет премии, куда входят ведущие исследователи, IT-эксперты и ученые с мировым именем.

Победителей объявят в мае 2021 года.

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