Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса

Второй месяц в столице идет масштабная вакцинация от коронавируса. С 28 декабря возможность сделать защитную прививку от новой смертельно опасной болезни наряду с другими категориями горожан получили все москвичи в возрасте 60+. Почему это так важно для пожилых людей и особенно для тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, корреспонденту "РГ" рассказала главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Москвы и главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева.

Елена Юрьевна, в столице около трех миллионов пенсионеров. У большинства из них к этому возрасту появляются разные хронические болезни. Не является ли это противопоказанием для прививки от коронавируса? Например, для сердечников? Людей, страдающих разными формами заболеваний сердечно-сосудистой системы?

Елена Васильева: Таких противопоказаний нет. Напротив, как и большинство других специалистов, я убеждена: прививка от COVID-19 нужна всем. Молодые в первую очередь должны вакцинироваться для того, чтобы не быть источником инфекции для людей более старшего поколения, которые болеют коронавирусом тяжелее всех. Для самих пожилых прививка - это возможность защитить себя от риска осложнений и даже смерти при заболевании ковидом. Поверьте, за время пандемии, в ходе которой через нашу больницу прошли тысячи пациентов с коронавирусом, мы имели возможность убедиться, насколько опасен коронавирус для ветеранов. Не случайно в ряде стран вакцинацию начали с домов престарелых. И то, что Москва дала возможность сделать эту прививку всем пожилым москвичам в возрасте 60+, на мой взгляд, замечательная инициатива.

Мы уже знаем, что особенно тяжело переносят коронавирус пациенты с сахарным диабетом, ожирением, слабыми легкими. А как сказывается он на сердечниках?

Елена Васильева: Патология сердечно-сосудистой системы всегда чревата риском инфаркта или инсульта. Коронавирус же делает этот риск для таких пациентов еще более высоким. Поэтому любой больной с ишемической болезнью, аритмией, атеросклерозом и другими заболеваниями для нас, врачей, вызывает тревогу при пандемии.

Почему? Что происходит в организме людей, которые заразились новой инфекцией?

Елена Васильева: При ковиде прежде всего нарушается свертываемость крови, увеличивается тромбообразование. Тромбы легко садятся на измененные болезнью сосуды и бляшки, закрывают просвет и вызывают омертвение тканей. Иногда они закрывают просвет в кровеносных сосудах и без бляшек. Результат - инфаркт или ишемический инсульт. Кроме того, сам воспалительный процесс, идущий даже в легких, может спровоцировать обширное воспаление сердечной мышцы - инфаркт миокарда. Мы и раньше знали о том, что разные бактерии и вирусы, хронически существующие и периодически активирующиеся в теле человека, которые вызывают пародонтит, парапроктит и другие хронические болезни, могут способствовать развитию инфаркта миокарда. Все то же самое происходит и при вирусе COVID-19, но только в более острой форме. Вот почему больным с сердечно-сосудистой патологией так опасно заболеть ковидом. Вариантов уберечься от этого два. Первый - закрыться, ни с кем не общаться и навсегда изолироваться. Ну а если вы все-таки хотите выходить на улицу и контактировать с миром, то вариант второй - надо вакцинироваться.

Но многие москвичи опасаются возможных осложнений от прививки. Насколько обоснованы эти страхи у тех же сердечников?

Елена Васильева: Могу рассказать о наших собственных данных. У нас в больнице было вакцинировано около 400 таких пациентов. Что меня, врача с достаточно большим опытом работы, удивило? У людей старшей возрастной группы, а у нас было в ней порядка 30 человек старше 90 лет, не было практически вообще никакой реакции на прививку. Ни неприятного ощущения в месте инъекции, ни обычного легкого недомогания с некоторым повышением температуры. Мы поначалу подумали, что прививка на этих пациентах не сработала. Но очень скоро убедились в обратном. Неожиданно, у всех привитых в возрасте 85-90 лет и при этом даже не ощутивших саму вакцинацию, образовался очень хороший титр антител.

Главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Москвы Елена Васильева. Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

А тяжелые осложнения были?

Елена Васильева: Что считать тяжелым? Самым тяжелым среди всех вакцинированных у нас было общее недомогание, какое бывает во время простуды, повышение температуры до 38 градусов. Длилось это день-два, у нескольких человек - до пяти дней. В общем, ничего страшного по сравнению с риском заболеть ковидом. Что еще интересно? Все эти случаи были у молодых. Причем чаще у девушек, чем у мальчиков. В частности, почти до 38 градусов повышалась температура и у моей младшей дочери. А вот моя 93- летняя мама перенесла вакцинацию прекрасно, у нее вообще не было никакой реакции. И мы были счастливы обнаружить, что у нее образовался высокий титр антител. Это дало ей возможность снова участвовать во всех семейных мероприятиях, мы даже сходили с ней несколько раз в ресторан. Общение для людей в пожилом возрасте очень важно. Зум, к сожалению, не в состоянии полностью заменить живых контактов.

Вы сами тоже сделали прививку?

Елена Васильева: Да, я вакцинировалась как только это стало возможно. Со временем у меня даже начал снижаться уровень антител. Но потом, когда я поработала с пациентом, у которого ковид в тот момент был в острой форме, титр антител у меня снова подскочил. Причем очень быстро. И сама я клинически не заболела, что подтвердил и отрицательный тест ПЦР. Я думаю, что это произошло потому, что в памяти моего привитого организма было уже запрограммировано то, как надо делать антитела. И при столкновении с вирусом клетки памяти быстро заработали и произвели их необходимое количество. Этот так называемый клеточный ответ мы еще изучаем, но в том, что в случае с ковидом он существует, я убедилась лично. Подобные истории наблюдала и на своих коллегах.

Моя 93-летняя мама перенесла вакцинацию прекрасно, у нее вообще не было никакой реакции на прививку

Некоторых москвичей страшит в наше время просто сам визит в поликлинику. Ведь туда сейчас ходят не только на прививку, но и люди больные. Невольно возникает мысль: еще подцеплю там какую-нибудь заразу...

Елена Васильева: Московские поликлиники сохраняют плановый прием больных только потому, что соблюдают все санитарно-эпидемиологические правила работы. Там обязателен масочный режим, соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция всех помещений, термометрия... Для тех, кто температурит, всюду отдельный вход. К тому же все прививочные пункты столицы работают строго по записи.

Елена Юрьевна! Что вы скажете москвичам, которые еще сомневаются, стоит прививку делать или не стоит? Что должно стать стимулом для того, чтобы все-таки пойти и сделать этот укол?

Елена Васильева: Давайте говорить правду: главный стимул в данном случае - желание не умереть от ковида. Как врач, кардиолог, еще раз повторю: ковид поражает не только легкие, но и сердце. И если уже есть какое-то сердечное заболевание, то встреча с вирусом может закончиться катастрофой. Пожалуйста, берегите себя.