Появился трейлер первого полнометражного шведского фильма Netflix

Netflix решительно расширяет свою библиотеку, и если к скандинавским сериалам, выпущенным под эгидой сервиса, многие уже успели привыкнуть, полнометражные фильмы из северных краев являются новым рубежом, который компания вот-вот готовится взять.

И первой такой шведской работой станет триллер "Красная точка (Red Dot), релиз которой назначен на 11 февраля этого года. По сюжету молодая пара Давид и Надя мучительно пытаются решить для себя, стоит ли им продолжать отношения. И в случае положительного ответа, наверное, нужно будет призадуматься о пополнении семейства. Чтобы понять, насколько сильны обоюдные чувства, они решают отправиться в зимний поход и исследовать красоты северной Швеции. Однако, несмотря на кажущееся спокойствие, за ними кто-то неустанно наблюдает. Первым это чувствует пес. Затем, выбежав из палатки посреди ночи, они обнаруживают лазерную метку, которая хаотично перемещается с одного из них на другого. Им ничего не остается, как бежать в неизвестность от непонятной, но совершенно реальной угрозы.

Режиссер картины - Алан Дарборг ("Банда Йонссона. Большой куш", "Алекс"), сценарий написан им же в соавторстве с Пером Диксоном. В главных ролях снялись Йоханнес Кунке, Нанна Блонделл, Анастасиос Соулис, Каллед Мустонен и Томас Бергстрём.