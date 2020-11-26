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Международный успех скандинавов: Netflix снова выпустит датский сериал

Новости
    26.11.2020, 10:58
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Скандинавское кино имеет определенный шарм и запоминающийся стиль - и благодаря этому находит не только благодарных зрителей, но и привлекает к себе взгляды таких стриминговых гигантов, как Netflix.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Совсем недавно сервис выпустил шведский сериал "Молодой Валландер" (Young Wallander), несколько раньше - финальный сезон датского "Дождя" (Rain), а весной этого года стало известно, что усилиями той же компании будет реанимирована хлесткая многосерийная эпопея "Правительство" (Borgen), которая получит четвертый сезон. На очереди - очередной датский проект под названием Chosen (т.е. "Избранная"). Об этом сообщает сайт Датского Радио (DR).

События сериала будут развиваться в датской глубинке, а главным героем станет одинокая девушка-подросток Эмма, рано осознавшая свою непохожесть на людей вокруг. Она живет в маленьком вымышленном городе Миддельбо, который знаменит на весь мир тем, что в него попал метеорит. Но проницательная Эмма догадывается, что в этой истории не вся правда. Она уверена в том, что Миддельбо скоро подвергнется нападению со стороны пришельцев, которые намереваются захватить всю планету. Но при всей своей проницательности она не в состоянии осознать свою роль в событиях ближайшего будущего, которая окажется весьма весомой.

Подробности съемочного процесса, а также примерная дата премьеры пока неизвестны. В настоящее время датчане с нетерпением ожидают релиз трех других датских проектов на Netflix и HBO. 30 декабря Netflix представит "Равноденствие" (Equinox) Сёрена Балле и Мадса Маттисена с Даницей Чурчич и Ларсом Брюгманном в главных ролях, а в 2021-м - хоррор-сериал "Ниссы" (Nisser) с Анн Элеонорой Ёргенсен, Лукасом Лёккеном и Расмусом Хаммерихом. На HBO в следующем году выйдет сериал "Камикадзе" (Kamikaze) режиссеров Аннетт К. Олесен и Каспара Мунка с Мари и Мадсом Ройтерами и россиянином Александром Кузнецовым ("Лето", "Лермонтов", "Бесы") .

Фото: kinopoisk.ru
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В свою очередь, датская телерадиовещательная компания Датского радио (DR) анонсировала создание двух сериалов. Первый из них, исторический, будет повествовать о дочери датского короля Кристиана IV Леоноре Кристине Ульфельдт, известной своими мемуарами и умершей в заточении, потеряв доверие монаршей семьи из-за служебных злоупотреблений своего мужа. Второй - о создании бигудей Carmen Curlers и женщинах Дании шестидесятых, эпохи грядущей социальной революции.

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