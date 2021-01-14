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14.01.2021 14:42
Рубрика: Спорт

Понкрашов стал кандидатом в олимпийскую сборную по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
На учебно-тренировочной базе в подмосковном городе Сходня начался просмотровый сбор кандидатов в национальную и молодежную мужские дружины по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3". Напомним, россияне выступят на Играх в Токио (Япония) мужской и женской командами без прохождения квалификации благодаря высоким позициям в мировом рейтинге.
Известный атакующий защитник Антон Понкрашов решил попробовать свои силы в баскетболе 3х3. Фото: Александр Щербак/ТАСС Известный атакующий защитник Антон Понкрашов решил попробовать свои силы в баскетболе 3х3. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Известный атакующий защитник Антон Понкрашов решил попробовать свои силы в баскетболе 3х3. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В сборе кандидатов в мужскую команду, который продлится до 16 января, принимают участие 16 баскетболистов. Это Даниил Абрамовский, Александр Антониковский, Василий Бердников, Александр Зуев, Андрей Киселев, Дмитрий Коршаков, Сергей Кривых, Максим Староверов, Дмитрий Чебуркин, Станислав Шаров (все - "Гагарин", Химки, Московская область), Юрий Беспалов ("Инаномо", Москва), Михаил Ермилов (БК "Самара"), Никита Падун ("Три Звездочки", Москва), Данила Пауков ("ХелиТаб", Казань), Юрий Ткачев ("RN-Family", Москва), Антон Понкрашов (без клуба, свободный агент).

Фото: fiba.basketball
Мужская сборная по баскетболу 3х3 начала подготовку к Олимпиаде

Сразу обращает на себя самое пристальное внимание присутствие в списке кандидатов в сборную "3х3" Антона Понкрашова, чемпиона Европы-2007 по классическому баскетболу "5х5". Также в коллекции наград атакующего защитника - бронзовые медали Олимпиады-2012 и первенства континента 2011 года. Понкрашов в течение своей долгой карьеры выступал за питерский "Спартак", ЦСКА, подмосковные "Химки", самарские "Красные Крылья", казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань", в предыдущем сезоне 2019/20 баскетболист играл за "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Вот кто входит в штаб мужской сборной "3х3": главный тренер - Владимир Агабабьян, наставник молодежной (до 23 лет) команды России - Дмитрий Зимин, специалист по общефизической подготовке (ОФР) - Георгий Артемьев, тренер - Алексей Жердев, врач - Сергей Наумов, массажисты - Игорь Дьяконов, Сергей Макаренко. Последний, кстати, известен своей работой с различными сборными резерва по волейболу.

По завершении сбора в Сходне наша команда вылетит на серию товарищеских матчей в сербский город Нови-Сад, где пробудет неделю, с 16 по 23 января.

Комментарий

Владимир Агабабьян, главный тренер сборной России "3x3":

- Для начала мы провели первую вводную тренировку, повторили основы, немного побросали. Теперь сдаем тесты для поездки в Сербию и продолжаем работать по намеченному плану. Из представленного списка в 16 человек - несколько новых кандидатов, как в основную, так и в молодежную команды. У всех парней боевой настрой, ребята готовы показать себя. Хорошо, что несмотря на ограничения в мире, есть возможность съездить в Нови-Сад, проверить свои силы в матчах против сильных сербских коллективов.

Спорт Баскетбол

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